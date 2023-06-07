孩子與海鷗. June. 07, 2023 08:13. . 有個孩子住在海邊。他每天早晨都去海邊和海鷗們玩耍。數百只海鷗跟隨他玩耍的樣子非常壯觀。有壹天，他的父親聽說這件事後，說帶壹只海鷗來讓我看看。說就是想確認壹下，是不是真的。孩子第二天早上去了海邊。但發生了壹件奇怪的事情。不知怎的，海鷗再也不肯落下來了。 這是不亞於《伊索寓言》的故事集《列子》中出現的寓言。這本寓言集的最初註釋者張湛解釋說，海鷗們之所以不會警戒孩子，是因為孩子純潔的心。因為這種心情外露，所以物種也可以與其他存在和諧相處。但是聽到父親讓其帶海鷗回來的話，孩子失去了純粹的心。沒有欲望的孩子產生了欲望，海鷗成為了利用的對象。察覺到背叛的海鷗們為了不被抓住，只在空中飛舞盤旋。連接兩種存在的繩子斷了，啪。 故事中的孩子，打比方說吧，就像在人生的某個地方失去純真的我們人類的樣子。雖然還沒有達到與海鷗玩耍的境界，但對我們來說也有過純真的時期。不是為了目的，而是行動本身就是遊戲，我們也有對每壹個行動都感到喜悅的時候。然後在某個瞬間追究並利用壹切，把它當作發展開始生活。在此過程中，我們甚至把人類也當作利用的對象。 就像世界上的寓言壹樣，《列子》中出現的寓言不是虛幻的故事，而是與純真逐漸遠離的我們的故事。盡管如此，我們心中的某個地方似乎還是渴望那些失去的純真。雖然無法完全找回它，但無論如何都想找回壹點。也許這種對純真的期盼和渴望會壹點點把我們引向善的方向。

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