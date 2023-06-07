吳賢揆效力的凱爾特人隊的主教練將出任托特納姆熱刺隊新主帥. June. 07, 2023 08:15. by 金培中 wanted@donga.com. 包括英國廣播公司（BBC）在內的英國媒體接連報道稱，將吳賢揆帶到凱爾特人的主教練安格•波斯特科格魯（58歲）將執掌孫興慜所屬球隊托特納姆熱刺隊（英格蘭）的指揮棒。當時效力於國內職業足球K1聯賽水原隊的吳賢揆，隨著波斯特科格魯主教練的積極引進，於今年1月穿上了凱爾特人的隊服。 BBC報道說：“波斯特科格魯主教練就擔任托特納姆熱刺隊新主帥壹事（與托特納姆熱刺俱樂部）達成了協議。合同期限為兩年（另壹說法為簽約四年）。在官方發布之前，還剩下最終的詳細協商程序。 出生在希臘的波斯特科格魯教練跟隨父母移民到了澳大利亞，在澳大利亞度過了球員生涯。雖然在球員時期沒有太大的發揮，但成為主教練後，讓多支球隊登上了冠軍寶座。在2022~2023賽季，他執教的凱爾特人隊分別取得了蘇格蘭聯賽、聯賽杯兩連冠，並登上了蘇格蘭足總杯的冠軍寶座，實現了三冠王。在擔任布裏斯班隊主教練的2010~2011、2011~2012賽季，他在澳大利亞職業足球甲級聯賽中首次連續兩個賽季奪冠。在日本職業足球J聯賽也擔任過主教練。2018年至2021年，他執教了橫濱水手隊。2019年，他還為橫濱隊奪得了時隔15年的J1聯賽冠軍獎杯。 波斯特科格魯教練還曾執教過澳大利亞國家隊。澳大利亞隊於2015年在本國舉行的亞洲杯決賽中以2比1力壓韓國隊獲得冠軍，當時澳大利亞隊的主教練正是波斯特科格魯。決賽中韓國隊的唯壹進球是由孫興慜打進的。

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