美國共和黨大選候選人紛紛出馬，“特朗普漁翁得利”的憂慮越來越大. June. 07, 2023 08:15. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 美國在野黨共和黨的大選候選人競選熱潮正在升溫。前總統特朗普的支持率獨占鰲頭，排名第二的佛羅裏達州州長德桑蒂斯的支持率呈原地踏步狀態，還有其他候選人接連宣布參加競選。 前副總統彭斯5日向聯邦選舉管理委員會提交了參選宣言文件。據《紐約時報》等媒體報道，彭斯將於7日在明年初舉行共和黨候選人競選的中部愛荷華州正式宣布參加大選。 據悉，作為支持創造論的虔誠新教徒，他將在保守傾向較強的愛荷華州高喊反墮胎等口號，強調自己是“正宗保守派”。彭斯是特朗普政府的二號人物，但以特朗普不服2020年大選結果為契機，兩人分道揚鑣了。 此外，前新澤西州州長克裏斯·克裏斯蒂和北達科他州州長道格·伯根分別於6日和7日宣布參加大選。曾在被稱為執政民主黨地盤的新澤西州連任州長的克裏斯蒂，也是共和黨內代表性的“特朗普狙擊手”。其優勢在於，在正式選舉中具有向中立層選民呼籲的競爭力。億萬富翁、企業家出身的伯根正在高喊減稅等口號。 特朗普陣營方面反而歡迎競爭者增多。因為越是這樣，選票就越分散，自己成為最終候選人的可能性就越高。2016年共和黨總統候選人競選時，也有10多名候選人山頭林立，最後特朗普以35%的支持率位居第壹。 但是，此前壹直權衡參選的新罕布什爾州州長克裏斯·蘇努努5日在《華盛頓郵報》投稿中宣布不參加競選，他說：“候選人林立，將阻止特朗普再次當選為總統候選人。”今年3月以類似理由宣布不參加大選的“韓國女婿”、前馬裏蘭州州長拉裏·霍根最近在接受路透社采訪時表示，“我們擔心2016年的失誤會重演”。他指出，候選人的泛濫只會幫助特朗普。 在民主黨內，拜登實際上等於被內定為候選人，進步傾向人士也陸續提交了出師表。著名黑人社會運動家、聯合神學大學教授康奈爾·韋斯特5日宣布，將作為2017年成立的少數政黨人民黨候選人參加大選。他同時稱拜登是“不怎麽樣的新自由主義者”，同時稱特朗普是“新法西斯主義者”，呼籲“請支持我”。

한국어