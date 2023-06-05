韓美日防長：“今年內啟動朝鮮導彈情報實時共享體系”. June. 05, 2023 07:46. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韓美日壹致同意，今年內將構建實時共享朝鮮導彈警報信息的體系，並正常啟動。三國的構想是，將美國印度太平洋司令部下屬的夏威夷聯動控制所用作三國間實時警報信息交流的“樞紐”。三國將實時共享的朝鮮導彈警報信息包括：朝鮮發射導彈時的預計發射時間、飛行軌跡、預測彈著點等三方面。這意味著，去年11月在柬埔寨金邊舉行的韓美日首腦會談上三國首腦達成協議的實時共享系統，進入了可視化階段。 韓國國防部長官李宗燮、美國國防部長勞埃德·奧斯汀和日本防衛大臣濱田靖壹以在新加坡香格裏拉酒店舉行的第20屆亞洲安全會議（又名香格裏拉對話）為契機，3日舉行三方會談後在聯合公報中表示：“為了增進各國對朝鮮發射導彈的探測和評價能力，決定在今年內啟動實時共享機制。” 李宗燮4日與濱田會談後，就從2018年12月開始持續的韓日“巡邏機矛盾”表示：“決定把重點放在制定防止再次發生的對策上。”分析認為，日本主張韓國海軍艦艇在東部海域向日本海上自衛隊巡邏機瞄準了射擊用雷達，但韓國卻堅持巡邏機進行了低空威脅飛行，因此決定時隔4年半後，以保留韓日各自主張、討論防止類似事件再次發生的對策的方式彌合矛盾。這是韓日國防部長時隔3年零6個月再次舉行會談。 韓國國防部高層官員表示：“雙方立場差異在很長壹段時間內非常明顯，雙方壹致認為這不是以分清是非的方式解決的問題。兩國首腦決定構築信賴關系，因此雙方決定原封不動地保留關於警戒機的矛盾立場，同時為了面向未來型關系，將討論防止再次發生這種情況的方案。”

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