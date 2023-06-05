因為是防守的國家，所以是防守王……時隔壹年，在金玟哉身上的問號全部被抹去. June. 05, 2023 07:45. by 金正勛記者 hun@donga.com. 當時效力於土耳其足球超級聯賽費內巴切隊的金玟哉（27歲）去年7月轉會到意甲那不勒斯隊時，那不勒斯球迷中有不少人感到驚訝。金玟哉是代表韓國足球的後衛，在土耳其聯賽也表現出了良好的競技水平，但在當時，金玟哉在歐洲賽場上還是壹名名不見經傳的球員。 再加上金玟哉作為在那不勒斯效力8個賽季後，於去年7月轉會到英超（EPL）切爾西隊的卡利杜•庫利巴利（32歲）的替補球員，穿上了那不勒斯隊服，在專家們中間也有很多人評價他是水準不及庫利巴利的球員。 但是金玟哉讓轉會當時外界對自己的低評價，在那不勒斯只踢了壹個賽季就徹底發生了改變。金玟哉被選為2022~2023賽季意甲“最佳後衛”。包括隊友喬瓦尼•迪•洛倫佐（那不勒斯隊）、特奧•埃爾南德斯（AC米蘭隊）在內的3人最終被提名為候選人，金玟哉被選為獲獎者。現在，在那不勒斯，金玟哉成為了即使在沖濃縮咖啡時兌水喝人們也不會說什麽的球員。球迷們寫的“玟哉可以往濃縮咖啡裏加水”的文章被上傳到了那不勒斯俱樂部的官方社交媒體上。甚至還發生了壹件趣事，訪問那不勒斯壹家咖啡店的方濟各教皇為了減少濃縮咖啡的苦味，往咖啡杯裏倒水時，咖啡師說：“教皇，妳在破壞咖啡。就按照我們喝的樣子喝吧。” 意甲聯賽從2018~2019賽季開始，在守門員、後衛、中場、前鋒等領域選拔出壹個賽季最優秀的球員，金玟哉是首位當選最佳防守球員的亞洲球員。頒獎第壹年的2018~2019賽季“最佳防守隊員”就是庫利巴利。被選入意甲“年度最佳球隊”的18人名單的金玟哉還被選入其中組建的最佳陣容11人，再次證明了自己度過了最輝煌的壹個賽季。金玟哉去年9月被選為意甲“本月最佳球員”，這也是亞洲球員首次取得該成就。 在本賽季38場意甲聯賽中，金玟哉出場35場，上場3054分鐘，牢牢守住防線，時隔33年帶領那不勒斯隊奪得聯賽冠軍。35場比賽都是首發出場，並貢獻2粒進球和2次助攻。在效力AC米蘭隊期間曾5次登上歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽冠軍寶座的“傳奇中後衛”亞歷山德羅•科斯塔庫塔（57歲）對其評價說：“本賽季那不勒斯隊之所以能夠經常騰出防守後空位，是因為有金玟哉的存在”，“不僅速度快，而且還有提前解讀對方球員動向的能力。”本賽季，金玟哉在與試圖帶球突破的對方球員的競爭中，被突破的次數只有4次，這也是因為他具備了快速的步伐和提前預判能力。 金玟哉將於6日下午回國，為了接受為期3周的基礎軍事訓練，他將於15日進入陸軍訓練所。他將不會參加6月在韓國國內舉行的兩場A級比賽（國家對抗賽）。韓國隊將於16日在釜山與秘魯隊，20日在大田與薩爾瓦多隊進行A級比賽。

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