4大集團總裁為本月下旬的“世博會PT”將前往巴黎出差……還將訪問越南. June. 03, 2023 08:23. by 郭道英 now@donga.com. 據悉，主要集團總裁們正在推進本月下旬再次集體出差。參加預定在法國巴黎舉行的“2030世界博覽會（世博會）”競爭陳述（PT），致力於釜山世博會的申辦工作，之後還將訪問越南河內，討論兩國企業合作的方案。 2日，據財界透露，三星電子會長李在镕、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、（株）LG代表具光謨等4大集團總裁等主要企業家正在推進19日至21日巴黎現場申辦世博會的支援和22日至24日參加河內經濟使節團的方案。對此，四大集團正在討論最終日程。據悉，樂天集團會長辛東彬也很有可能參加河內日程。 巴黎將於20日舉行國際展覽局（BIE）主辦的第4次競爭PT和21日的正式招待會（歡迎宴會）。11月末結束第5次也是最終競爭PT後，通過BIE會員國的投票決定主辦國，因此，此次巴黎日程實際上將成為申辦戰的最終分水嶺。 釜山正在與沙特阿拉伯利雅得、意大利羅馬、烏克蘭敖德薩展開競爭。財界相關人士表示：“包括之前為申辦釜山世博會而奔波的主要集團總裁在內，數百名當地相關人士參加了此次活動，目前正在討論在申辦戰最後階段全力動員的方案。” 預計總裁們將在21日結束巴黎招待會後，立即踏上河內經濟使節團的出差之路。此次經濟使節團派遣由大韓商工會議所主管，截止到2日招募了參與企業。在河內，在探索兩國經濟合作方案的同時，主要企業之間還將簽訂未來新產業業務協議（MOU），舉行出口、投資相關會議。 在美中矛盾和供應網重組趨勢下，越南正在成為“東南亞國家聯盟（ASEAN•東盟）的盟主”，三星電子、現代汽車、LG電子等的生產基地和樂天等主要企業的流通網聚集在這裏。 進入今年以來，五大集團的總裁們正在國內外作為“經濟外交官”積極活動。繼1月尹錫悅總統巡訪阿拉伯聯合酋長國（UAE）、瑞士達沃斯後，3月總統訪日、4月訪美日程也相繼展開，此次巴黎-河內出差是今年第5次集體出差。有評價稱，上月還參加了在總統室舉行的中小企業家大會等，企業總裁們的對外共同行動比以前大幅增加。

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