韓國擊敗厄瓜多爾進入U20世青賽8強……“等著吧，尼日利亞”. June. 03, 2023 08:23. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國在國際足聯（FIFA）20歲以下（U-20）世界杯上連續兩屆進入8強。 U-20國家足球隊2日在阿根廷聖地亞哥德爾埃斯特羅體育場舉行的與厄瓜多爾隊的16強賽上，以3比2戰勝厄瓜多爾隊，進入了8強。至此，韓國繼獲得歷史最好成績亞軍的2019年大賽後，連續兩屆進入8強。韓國隊在2019年大賽時也在4強賽上與厄瓜多爾相遇，當時球隊以1比0獲勝進入了決賽。 這是韓國隊隊史第6次進入U-20世界杯8強。此次大賽共有4支亞洲球隊參加，韓國是唯壹進入8強的隊伍。日本和伊拉克在小組賽中被淘汰，烏茲別克斯坦在16強賽上以0比1負於以色列。韓國隊將於5日淩晨2時30分與尼日利亞隊爭奪壹個4強席位。尼日利亞隊在16強賽上以2比0戰勝了東道主、大賽最多冠軍（6次）得主阿根廷隊。此前，韓國隊和尼日利亞隊曾在U-20世界杯上交鋒過兩次（2005年、2013年），戰績為1勝1負。 在與厄瓜多爾隊的比賽中，韓國隊在上半場第11分鐘和第19分鐘分別憑借李英俊和裴俊浩的進球以2比0領先，但在上半場第36分鐘因點球失掉壹球。下半場第3分鐘，韓國隊後衛崔錫鉉用頭球破門，將比分改寫成3比1。雖然在下半場第39分鐘又被對方打進壹球，但此後沒有再失球。在本屆世界杯開幕之前，被國際足聯選為韓國國家隊“值得關註的球員”的裴俊浩當天助攻了李英俊的首開紀錄進球，全場貢獻1粒進球和1次助攻，表現十分活躍。國際足聯表示，“裴俊浩的聰明才智幫助韓國隊進入了8強。裴俊浩用兩次特別的觸碰讓厄瓜多爾隊後衛驚慌失措後攻入壹球。”裴俊浩賽後表示：“因為受傷沒能好好參加小組賽，所以對隊友們感到很抱歉”，“比起想打好比賽，我更想努力比賽，比賽似乎進展得很好。” 當天助攻隊友崔錫鉉打入球隊第三球的隊長李勝元在本屆世青賽上已貢獻4個攻擊點（1粒進球，3次助攻）。李勝元開出角球，崔錫賢利用頭部砸進了對方的球門。李勝元在與法國隊的小組賽首場比賽中，以1粒進球和1次助攻的出色表現帶領球隊以2比1取得了勝利。在2比2戰平洪都拉斯的小組賽第2場比賽中，他又以角球助攻隊友破門得分，避免了韓國隊的失利。韓國隊在本屆世青賽4場比賽中攻入7球，其中4球都是經過李勝元腳下取得的。 U-20國家足球代表隊主教練金殷中表示：“向選手們說過，如果淘汰賽失敗，就沒有下壹場比賽，所以今天可能是最後壹場比賽，但是選手們很好地跟完成了比賽”，“大賽在南美大陸舉行，擁有優勢的厄瓜多爾選手們充滿自信，雖然我們的選手們踢得很辛苦，但是直到最後也沒有失去集中力，順利結束了比賽。”

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