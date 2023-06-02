日本東麗隔膜生產法人變更為韓國子公司旗下公司……加強與韓國電池企業的合作. June. 02, 2023 07:56. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 日本隔膜企業東麗將韓國生產法人變更為韓國子公司旗下公司。這被解釋為是為了加強與國內電池企業的合作。 東麗子公司東麗尖端材料1日表示，將收購東麗的核心生產法人東麗電池隔膜韓國（東麗BSF韓國）70%的股份。東麗BSF韓國目前的狀況是東麗100%持有股份。如果簽訂收購合同，剩下的30%將保留東麗總公司的股份。 東麗尖端材料是總部位於首爾江西區麻谷洞的化學材料專門企業。此外，公司還生產電動汽車片式疊層陶瓷電容器（MLCC）用異形薄膜等與移動出行相關的尖端材料。東麗尖端材料表示：“預計急速成長的全球電動汽車市場對高端隔膜的需求將會增加”，“計劃引領隔膜市場，積極應對國內外顧客的需求。” 東麗計劃通過此次支配結構改編，培養東麗在韓國的事業力量，為加強國內電池供應網做出貢獻。為此，東麗BSF韓國的經營體制也將以韓國人為中心進行轉換。東麗尖端材料代表全海相（音）將親自領導東麗BSF韓國。 隔膜與正負極材料、電解質壹起是電池核心四大材料。據業界透露，電池生產時隔膜所占的附加價值比重為10~20%。據市場調查企業SNE Research透露，去年全球隔膜市場以供應額為準，韓國占23%，日本占19%。中國為56%。這就是在美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）正式實施等全世界電動汽車及電池供應網重組加速的情況下，韓日兩國企業間的合作變得重要的原因。 業界相關人士表示：“LG能源解決方案、三星SDI、SK-ON等3家國內電池公司今後將主導北美市場，因此與主要原材料企業的合作也在擴大”，“此次東麗支配結構改編也是正式與韓國電池企業合作的戰略。”

한국어