學生減少，教育廳公務員增加10%，撥款高達42萬億韓元. June. 02, 2023 07:55. . 據調查，由於低生育率加劇，小學、初中、高中學生人數正在減少，但市、道教育廳公務員人數反而有所增加。教育部資料顯示，在過去5年裏，全國17個市、道教育廳所屬的地方公務員增加了9.7%（6516名），隨之增加的人工費超過1.1萬億韓元。即，雖然填充學校的學齡人口減少，但管轄該地區的教育廳的規模卻在持續膨脹。 在此期間，小學、初中、高中學生人數減員超過58萬人，因此關閉的學校達240所，但市、道教育廳的公務員人數反而增加，令人難以接受。而且相比教育現場需要的行政人力，獎學士、獎學官等教育專門崗位大幅增加。據悉，部分地方教育廳以劃分領域的方式增加了所屬機關的數量。不得不讓人認為，這是不是為了安排教育專職人員而增設高層職位的“擺飯碗”行為。 每年持續增加趨勢的地方教育財政撥款成為助長這種粗放型組織運營的主要因素。國內稅的20.79%自動分配並撥付的教育撥款去年增至76萬億韓元。監查院指出，過去3年裏，教育撥款過多，達到42.6萬億韓元。監查院分析說，教育部制定的教師人工費和學校設施費等高於實際，而教育廳自身收入的制定卻有所減少。如果繼續以現行方式撥付補貼，到2060年其規模將達到176萬億韓元，如果按學生人均計算，將接近6000萬韓元。 各市道教育廳抗辯說：“由於應對校園暴力和實施高中學分制等，需要做的業務變多了。”但是不得不問，是不是在沒有努力提高組織效率的情況下，輕易地增加了公務員數量。早在之前，教育廳就壹直以發放平板電腦、建築物塗色費、零食費、入學準備金等方式揮霍善心預算。目前還沒有用完而積攢的撥款達22萬億韓元，在這種情況下，揮霍無度的預算規模今後還會擴大多少，目前不得而知。 由於經濟蕭條，各地都出現了稅收漏洞，國家財政正在惡化。在真正需要使用的地方資金不足的情況下，不能再放任另壹邊持續浪費稅金的不均衡現象。就拿學生人數減少的根本原因——低出生率來說，實際家庭支援預算還不到經合組織成員國平均水平的70%。如果打開教育廳爆滿的庫房，也有助於填補這些預算。與需求無關，全面改革機械式分配的教育撥款體系，是第壹步。

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