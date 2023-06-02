首爾市規定：“產父”職工義務性享有10天產假. June. 02, 2023 07:56. by 史志遠記者 4g1@donga.com. 首爾市從本月起讓男性職員義務性地使用配偶產假10天，將制定規定，書面勸告育兒休職對象每年使用育兒休職，並制定禁止因育兒休職導致的人事不利。 首爾市1日表示，將實行△配偶產假義務使用制△營造使用育兒休職的氛圍△勸告育兒期縮短使用工作時間制等內容的“工作、生活均衡3種套餐”。首爾市本部將從1日開始適用，市屬26家投資、出資機構將從9月1日開始適用，此後將引導把實施範圍擴大到民間企業。 首爾市相關人士解釋說：“其宗旨是積極使用目前法律上保障的母、父權保護制度，由企業主出面激活。” 首先，政府及地方自治團體等公共部門將首次引進配偶產假義務使用制。也就是說，如果配偶分娩，即使職員不申請，也會自動給予10天的產假。根據《男女雇傭平等法》，如果職員提出申請，企業主應給予產假，但因為看眼色而不能正常申請的事例很多。這是根據上述說法采取的補充對策。 育兒休假也將更加活躍。首爾市每年以書面形式勸告懷孕中的女性職員、有滿8歲以下或小學2年級以下子女的職員自由使用育兒休假。首爾市還制定了禁止因育兒休職而造成人事上的損失的規定，並運營幫助育兒休職者適應復職的教育項目。 另外，為了讓父母積極使用“育兒期縮短工作時間制度”，每年會書面勸告壹次。雖然今年下半年分散在各種法令和規定中，但計劃把申請方法和程序不明確的制度捆綁在壹起，制定“首爾型工作、生活均衡標準規定”。 首爾市女性家庭政策室長金善順（音）表示：“職場文化的改善是克服超低出生危機的根本解決方案之壹。將從公共部門開始率先實行，向民間擴散。”

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