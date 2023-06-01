再次當選總統的埃爾多安的心計：“支持庫爾德恐怖組織的瑞典，不能加入北約”. June. 01, 2023 07:35. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 確定再次執政的土耳其總統埃爾多安（照片）表示，與西方的期待不同，不會乖乖地允許瑞典加入北約。北約成員國土耳其壹再反對瑞典加入，稱瑞典對被土耳其定性為恐怖集團的少數民族政黨“庫爾德工人黨”很溫情。加入北約需要全體成員國的同意。 據路透社等媒體報道，土耳其總統辦公室5月30日提出，在兩天前土耳其舉行決選投票當天，有團體在瑞典斯德哥爾摩議會建築物上懸掛庫爾德工人黨旗幟的圖形，並在文字中要求釋放被關押的庫爾德工人黨領導人阿蔔杜拉·奧賈蘭，要求瑞典方面對該團體進行處罰。 土耳其總統辦公室主張：“瑞典應該徹底調查此事。”有分析認為，土耳其外長恰武什奧盧5月31日和6月1日決定不參加在挪威奧斯陸舉行的北約外長會議，也與此事有關。 西方國家正在加大敦促土耳其改變態度的壓力。美國國務卿布林肯5月30日在斯德哥爾摩與瑞典首相克裏斯特松舉行聯合記者會時表示：“瑞典加入北約是歐洲安全所必需的，應盡快進行。沒有理由需要更多的時間。”布林肯在與恰武什奧盧的通話中也親自轉達了上述內容。 烏克蘭也決定在今年7月在立陶宛舉行的北約首腦會議之前，推進各國領導人參加的“烏克蘭和平首腦會議”。在此次會議上，中國、印度、沙特阿拉伯、巴西等俄羅斯入侵烏克蘭後對俄羅斯保持友好或中立的國家也被列入邀請名單。

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