朝鮮發射“衛星”失敗，韓國的“警報”混亂……應對態勢沒有喘息的余地. June. 01, 2023 07:35. . 朝鮮昨天上午向南方發射了搭載人造衛星的火箭，但因發動機故障而失敗。朝鮮表示：“搭載軍事偵察衛星‘萬裏睛1號’的新型火箭‘千裏馬-1’型在分離壹級後因二級引擎啟動不正常而墜落在西部海域。”朝鮮預告稱，“將盡快進行第二次發射”。對於朝鮮發射火箭，首爾市發送了“準備躲避”的緊急短信，但行政安全部卻改口稱是“誤發”，暴露出了韓國政府應對體系的混亂。 朝鮮以開發偵察衛星為名向南發射火箭的挑釁暫時以失敗告終。這是在技術性準備尚未完全結束的情況下，為了配合政權的內外政治日程而強行發射的結果。朝鮮前壹天派出軍方二號人物預告稱“計劃於6月發射”，使周邊國家放松警惕，甚至動用了5月最後壹天突然發射的欺騙手段，但暴露出火箭的技術不完善性，慘遭失敗。 雖然由於此次失敗，金正恩的氣勢可能會有所減弱，但朝鮮的對外挑釁將持續下去。朝鮮在2012年“光明星三號”衛星發射失敗後，時隔8個月再次嘗試將衛星送入軌道，2016年-2017年因彈道導彈的發射失敗或空中爆炸而無數次失敗，同時加快了中遠程導彈的開發。此次失敗很有可能再次助長暫時進入平靜狀態的金正恩的對外挑釁沖突。 韓國政府和國際社會應該更加堅定地執行應對違反聯合國對朝制裁決議的明顯非法行為的決議。政府已經警告過“要承受相應的代價和痛苦”。朝鮮雖然失敗，但沒有理由降低韓國的應對水平。應該立即通過召開聯合國安理會，推進譴責和懲戒朝鮮的決議，重新構築對朝制裁戰線等，全力展開外交戰。 而且，此次挑釁還對對朝警報系統等韓國政府的危機應對體系提出了重大課題。朝鮮發射火箭10多分鐘後，首爾市響起了警戒警報短信，市民們不安地表示“到底要怎樣、到哪兒躲避”，網絡搜索量暴增甚至壹度中斷了門戶網站的連接。20多分鐘後，行政安全部發出“首爾市的警報是‘誤發’”的短信，讓市民們更加混亂。首爾市和行政安全部甚至就這種分歧展開了責任攻防戰。看到韓國露出這種漏洞、驚慌失措的樣子，即使朝鮮嘲笑，也無話可說。 此次應對混亂的根本責任在於總統室。對朝鮮威脅水平的評價和相應的應對措施的判斷，是安保控制塔國家安保室的責任。朝鮮發射火箭，之前早已預告。應該精巧地構建警報的級別、發布標準、程序等系統，連同政府各部門和地方自治團體，壹起徹底應對。對於應對態勢，沒有松壹口氣的時間。

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