朝鮮軍方領導人：“6月發射偵察衛星，將實時監視美軍軍事行動”. May. 31, 2023 07:53. by 高道藝記者、孫孝周記者 yea@donga.com,hjson@donga.com. 朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲30日表示，將於下月發射“壹號軍事偵察衛星”。李炳哲是朝鮮核和導彈開發的總負責人，在軍隊中排名第二。朝鮮前壹天（29日）向國際海事組織各地區航行區域協調國日本通報稱，“將於5月31日至6月11日期間發射衛星”，但朝鮮軍方領導人30日公開了發射偵察衛星的具體時間和目的。民間衛星還捕捉到了朝鮮移動式組裝建築等為發射偵察衛星進入最後準備的情況。 李炳哲當天通過官方媒體朝鮮中央通訊社發表了立場聲明，主張“6月即將發射的壹號軍事偵察衛星和新計劃試驗的各種偵察手段，對於實時追蹤、監視、辨別美國及其追隨武裝分子的危險軍事行動、事前遏制及應對，加強共和國武裝的軍事準備態勢是不可或缺的。” 李炳哲接著提到了以韓美為主軸的軍事演習，並抨擊稱：“在韓半島地區展開行動的美軍空中偵察資產的作戰半徑和監視範圍，不僅包括首都平壤在內的共和國西北部地區，還包括周邊國家的中心地區和首都地區。”分析認為，李炳哲提到的“周邊國家”是指中國，實際上向中國傳達了“壹起應對”的信息。李炳哲還表示：“我們不斷感受到擴大偵察情報手段和更新防禦及攻擊型武器的必要性。我們擁有實施發展計劃的時間表。” “美國之音”30日報道稱，對民間衛星照片企業“星球實驗室”29日的衛星照片進行分析後發現，“在平安北道鐵山郡東倉裏西海衛星發射場和附近的第二發射場，起到安裝運載工具作用的移動式組裝建築已經向發射臺方向移動。”移動式組裝建築可以往返於組裝火箭的主處理建築和發射臺之間。有觀察人士認為，朝鮮使用移動式組裝建築，說明發射就在眼前。 韓國軍方正在密切關註朝鮮在西海衛星發射場和第二發射場中的哪個地方發射軍事偵察衛星。對於朝鮮在兩個地方同時發射偵察衛星的動向，軍方認為這可能是為了給韓美情報當局制造混亂的壹種“擾亂戰術”。軍方相關人士表示：“到目前為止，還沒有進入倒計時階段的特別動向。朝鮮有可能在短時間內完成發射程序，因此正在用韓美監視資產進行集中監視。”

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