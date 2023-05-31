中國拒絕與美國舉行國防部長會談……“邊壓制邊溝通，沒有意義”. May. 31, 2023 07:52. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者金基龍 weappon@donga.com，kky@donga.com. 《華爾街日報》等媒體當地時間29日報道稱，中國拒絕了美國提出的6月2日至4日在新加坡舉行的亞洲安全會議（香格裏拉對話）上舉行美中國防部長會談的建議。在亞洲主要國家安保總指揮總動員的香格裏拉對話中，中國單方面拒絕美國的會談邀請是非常罕見的事情。美國國防部長奧斯汀去年在此次活動中會見了時任中國國防部長魏鳳和，討論了朝鮮、臺灣等問題。 中國沒有明確表明拒絕的理由。但有觀察人士說，這是對美國尚未解除以主導購買俄羅斯產武器為由於2018年被列入美國制裁名單的中國國防部長李尚福的制裁的報復。在朝鮮預告將發射壹號軍事偵察衛星的情況下，圍繞美國向臺灣提供武器支援、南中國海軍事基地化等兩國間軍事懸案，美中緊張局面將持續下去。 ● 中國：“美國持續壓制，溝通毫無意義” 香格裏拉對話是英國智庫“國際戰略問題研究所”每年主辦的安保會議。韓國、美國、中國、俄羅斯、東盟、歐洲主要國家的國防部長出席會議，討論安保懸案。 中國駐美大使館發言人劉鵬宇就拒絕會談壹事向《華爾街日報》批評說：“美國動用壹切可能的手段壓制中國，尋求對中國官員和企業進行制裁，在這種情況下，這種溝通能有什麽樣的真誠和意義？” 香港《南華早報》等媒體預測，只要美國不解除對李尚福的制裁，中國就不會接受兩國國防部長會談。航空技術人員出身的李尚福在擔任中國共產黨中央軍事委員會裝備開發部長的2018年主導購買俄羅斯制造的蘇-35戰鬥機、S-400防空導彈體系，被列入美國的制裁名單。有分析認為，中國國家主席習近平3月提拔他為國防部長，表明在與美國較量中絕不會讓步。 《華爾街日報》報道說，奧斯汀本月初親自致函李尚福，要求在香格裏拉對話中舉行會談等，做出了相當大的努力，但遭到了中國的拒絕，“與過去直到最後還協調會談相比，這是非常罕見的”。 ● 中國將向美國再次強調臺灣“紅線” 有分析認為，對於中國拒絕國防首長對話，最近反復表示要加快對臺武器支援速度的美國，中國表現出了“在臺灣問題上沒有任何讓步”的意思。30日，中國官方媒體《環球時報》報道稱，李尚福將在香格裏拉對話中強調臺灣問題的“紅線”。這意味著“外部勢力不能介入中國內政”，事實上將向美國發出警告。 也有分析認為，中國商務部部長王文濤25日在美國會見美國商務部長雷拉蒙多、美國貿易代表戴琪，中國又突然拒絕兩國國防部長會談，中國是想用“雙軌戰略”向美國施壓。美國企業研究所首席研究員傑克·庫珀表示：“中國相信在與負責美國經濟的官員打交道時可以發揮更大的影響力。相比安保，更重視經濟。”

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