輕松贏得戰爭的方法. May. 30, 2023 07:52. . 孫子說：“不需要通過戰鬥，在保存我軍和敵軍軍隊的同時，取得勝利才是最大的勝利。”這句話誰都同意。但是實踐方法並不容易。中國古代兵書《六韜》記載了周文王與太公望（即姜子牙）之間的對話。這本書中有關於不使用武力，用謀略征服敵人的方法的討論。 太公望提出了多達12種方案。方法多達12種，也意味著沒有決定性的方法，而且很難實現。國家是在多種利害關系和矛盾的基礎上誕生的社會生物。其中必然包含著矛盾這壹要素。戰爭通過提出共同的敵人，看似起到暫時彌合這壹矛盾的功能，但戰爭延長、痛苦增大，內部就會出現裂痕。從對方國家的立場來看，在戰爭之前，越是在助長和擴大對方國家的分裂，越有利。 這是太公望提出12種方案的背景。 其中第5種方案是優待敵國忠臣，讓君主懷疑，讓能力或忠誠度下降的其他人擔任要職。實際上，從史記來看，春秋戰國時期，這種方法被廣泛使用，有時甚至成為取得決定性勝利的契機。這種方法奏效的理由很簡單。如果與周邊國家持續緊張關系，人們就會變得感情用事。對敵國只表示憎惡，主張排他性政策的人被認為是愛國者，而主張和親或交流的人則是賣國賊。 在那壹瞬間，國家政策的靈活性、情報力、成長力變得堅定而僵硬。所有兵書指出的戰術原則就是鉆到敵人的縫隙中尋找敵人的弱點，學習敵人的優點，隱藏我們的應對方式，具備在任何情況下都能有效應對的靈活性。船浮在水面上，順水而下，石頭卻沈了下去。如果國家被叫做感情愛國心的表皮硬化，那麽內部只會吵吵鬧鬧，壹切能力都會下降。但是堆積在堅硬的外殼上的人連這個都不知道。從丙子胡亂的歷史來看，外殼被打破、連敵軍湧入也未察覺。

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