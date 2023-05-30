朝鮮預告假扮成衛星的“洲際導彈秀”……監視和攔截態勢要萬無壹失. May. 30, 2023 07:52. . 朝鮮向日本政府通報，將在5月31日零時至6月11日零時之間發射人造衛星。這是繼上個月宣布完成“1號軍事偵察衛星”、本月16日金正恩國防委員長批準“今後行動計劃”後，時隔10多天再次采取行動。日本媒體報道說，預計殘骸墜落的海域是西部海域兩處和菲律賓東部1處地點。韓國政府敦促朝鮮立即撤回發射計劃，並警告說：“如果最終強行發射，將承受應有的代價和痛苦。” 朝鮮發射衛星是正面違反聯合國對朝制裁決議的非法行為，也是炫耀洲際導彈能力的又壹挑釁行為。朝鮮在國際海事組織運營的全球航行警告服務上向該地區航行區域協調國日本通報了發射計劃，並主張這是合法的宇宙開發權利。但朝鮮早已喪失了這種資格。用於發射人造衛星的火箭在技術上與遠程彈道導彈相同，因此聯合國安理會禁止了朝鮮利用彈道導彈技術的壹切發射，不管是出於什麽用途。 到目前為止，朝鮮已先後4次通報發射人造衛星，並發射了運載火箭。此次如果發射，將是繼2016年2月發射“光明星4號”衛星後時隔7年再次發射。朝鮮17日公開了“1號軍事偵察衛星”的實物，但專家們認為其拍攝分辨率達不到履行軍事衛星功能的性能。朝鮮是在以將劣質水平的衛星送入太陽同步軌道的名義，把此前向東高角發射的洲際導彈發射到正南太平洋，上演引發地區局勢不安和緊張的“恐怖秀”。 韓國政府應該徹底應對朝鮮發射衛星可能引發的所有情況。最重要的是，朝鮮運載火箭橫穿韓國西部海域，為了不影響船舶的安全運行，要盡全力保護國民的安全。同時，如果朝鮮強行發射導彈，必須急需進行外交全力戰，讓朝鮮付出相應的代價。要牢固地構築國際社會的聯合和施壓戰線，讓中國和俄羅斯無法庇護朝鮮。 進而，通過韓美同盟和韓美日合作，進行徹底的監視追蹤，同時應對運載火箭殘骸落入韓國領土的可能性，整頓攔截態勢。日本已經在沖繩縣的3個島嶼上部署了“愛國者3”攔截系統，還下達了應對運載火箭墜落的“摧毀措施命令”。毫不動搖的應對態勢才是讓國民安心、抑制朝鮮沖動的最有效的武器。

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