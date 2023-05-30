“反美親俄”的埃爾多安開啟終身執政之路. May. 30, 2023 07:53. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 被稱為“21世紀蘇丹”的土耳其總統埃爾多安（69歲，照片）當地時間28日在大選決選投票中獲勝，成功再次執政。埃爾多安從2003年開始作為總理和總統執政已達20年，實際上打開了“終身執政”之路。 土耳其選舉管理機構29日表示，以99.85%的開票率為基準，埃爾多安以52.16%的得票率當選。6個在野黨聯合候選人共和人民黨代表（黨首）凱末爾·克勒茨達奧盧獲得47.84%的選票。 埃爾多安在持續的高物價下堅持低利率的畸形政策和今年2月南部大地震使經濟危機進壹步惡化，在比歷屆任何時候都不利的地形上舉行了選舉。盡管如此，他以伊斯蘭主義和民族主義為基礎，以國家利益為先，呼籲對周邊地區行使積極影響力的“強大的土耳其”，最終取得了勝利。美國《華爾街日報》評價說，在西方和俄羅斯因烏克蘭戰爭而對立的情況下，土耳其以“斡旋領導人”自居，在世界上提高土耳其的地位，其努力獲得了承認。 通過此次勝利，埃爾多安將執政到2028年。但根據此前通過的修憲，如果在任期內提前舉行大選並獲勝，則可以再任5年，因此理論上可以執政到2033年。有評價認為，埃爾多安通過選舉這壹民主制度，奠定長期執政的基礎，在“新權威主義”政治史上畫上了濃墨重彩的壹筆。 埃爾多安可能堅持“反美親俄”路線，因此美國等西方國家的對俄制裁戰線出現差池等，世界安全格局也將出現動蕩。作為北約成員國，土耳其向烏克蘭出售武器，但並未參與西方對俄羅斯的制裁，反而加強了與俄羅斯的經濟合作。

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