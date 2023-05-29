沒有上下班時間的生活. May. 29, 2023 08:06. . “每天累積的東西會讓妳們變得脆弱！”24小時都帶著自己是壹名拳擊手的覺悟活著！―出自森川讓次的《第壹神拳》中 創作詩和歌曲的我的人生有很多優點。最好的壹點就是沒有上班。沒有上班意味著早上不用因為手機鬧鐘勉強起床，也意味著可以盡情利用晚上的時間。在所有人入睡的夜晚，我都會帶著像夜空中的星星壹樣湧出的感情玩耍，將其制作成詩或歌曲，欣賞可以成為靈感的他人的創作物。這段時間無比珍貴。 但是，沒有上班的生活並不只是開心。沒有上班也意味著沒有下班。與別人壹到晚上就把對工作的所有想法和壓力放在辦公室下班不同，我24小時都要掌握著自己對創作工作的想法。即使是在不該發生的瞬間，也會把發生的壹切與創作聯系起來思考。與舊戀人的離別、周圍人的死亡、與家人的爭吵等，比起撫慰感情或處理情況，首先會讓人產生壹種可以使用的文字感。有時在夢裏也會創作，在睡夢中閃過的想法消失之前，也有說要創作而無法入睡的夜晚。 在沒有下班的生活中疲憊不堪的時候，他拿出拳擊漫畫《第壹神拳》中的壹個場面讀了出來。館長讓夢想成為冠軍而投入訓練的體育館員們站起來說道。“24小時都帶著拳擊手的覺悟生活！”是啊，世界上不僅有職業，還有不得不讓自己成為認同感的事情。館長的壹言壹行，好像對我壹樣。世上沒有白得的。要想享受沒有上班的生活甜蜜，就要忍受沒有下班的生活。

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