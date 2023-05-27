“世界”號（努裏號）發射的衛星正常運行……雙向通信成功. May. 27, 2023 07:41. by 池敏求記者、崔智媛記者 warum@donga.com,jwchoi@donga.com. 韓國型運載火箭“世界”號（KSLV-Ⅱ）”25日下午發射的新壹代小型衛星2號成功著陸軌道，與地面成功交換了正常信號。經確認，同時發射的7顆立方體衛星中，有4顆發出了正常信號。 隨著衛星正常運轉得到確認，用韓國技術運箭工具發射並啟動韓國衛星的“世界號”課題圓滿結束。這是自1992年把初級水平的科學衛星“我國星1號”搭載在法國運箭火箭上31年後取得的成果。 科學技術信息通訊部26日在政府世宗大廈召開的新聞發布會上表示：“世界號3號的主搭載衛星——新壹代小型衛星2號進行了8次雙向通信，確認了所有狀態正常。” 據開發新壹代小型衛星2號的韓國科學技術院人工衛星研究所透露，衛星的所有功能都在正常運轉。韓國科技院計劃在今後7天內檢查衛星狀態，並穩定姿勢。執行任務最早將從8月份開始。新壹代小型衛星2號將在2年內在太陽同步軌道上每天繞地球約15圈，執行災難災害觀測等任務。 小型副搭載的7顆立方體衛星中，有4顆通過雙向通信或信號接收確認了位置。其余3顆中，“鷸3”號（多率）是否從“世界”號上正常分離，目前尚未得到確認。“鷸4”號（羅溫）等2個正在試圖在地面上進行通信。科學技術信息通信部巨大公共研究政策官趙善學（音）解釋說：“預計收到立方體衛星信號後，嘗試雙向通信的時間為1周左右。” 路透社等主要外媒就韓國型運載火箭“世界”號的第三次發射成功評價說：“這是初期階段的韓國宇宙航空技術取得的成就。”

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