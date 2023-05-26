“我們都是維尼修斯”，皇馬球員和球迷共同發聲抗議種族歧視. May. 26, 2023 07:50. by 金培中 wanted@donga.com. “我們都是維尼修斯。” 皇家馬德裏（皇馬）球員和球迷們為了在比賽過程中受到種族歧視的小維尼修斯（皇馬）發出了共同的聲音。25日，在與巴列卡諾的2022~2023賽季西班牙足球甲級聯賽主場比賽開始之前，皇馬球員們都穿著印有20號球衣站在了球場上。20號是小維尼修斯的球衣號碼。兩隊的球員們還壹起舉起了寫有“將種族歧視者趕出足球”的橫幅。兩隊隊長還戴上了寫有反對種族歧視信息的隊長袖標。在當天的比賽中，皇馬球員們原本應身披印有各自號碼的球員參賽。 賽場大屏幕上的時鐘顯示上半場20分鐘之後，觀眾們開始高喊小維尼修斯的名字。在和他的球衣號碼相同的時間段內，現場發出了“我們也和維尼修斯在壹起”的信息。因傷在觀眾席觀看比賽的小維尼修斯從座位上站起來，向球迷豎起了大拇指。觀眾們紛紛表示“我們都是維尼修斯。不能再這樣（種族歧視）了。” 當天比賽後半場第44分鐘攻入制勝壹球的皇馬球員羅德裏戈低著頭舉起了拳頭。這是象征黑人人權運動的“黑色力量敬禮”。羅德裏戈和小維尼修斯作為巴西國家代表隊成員壹起參加了去年的卡塔爾世界杯。 小維尼修斯在22日與巴倫西亞隊的客場比賽中遭到了種族歧視。巴倫西亞的球迷們向他大喊“猴子”。當時小維尼修斯在與觀眾發生口角時還流下了眼淚。當天比賽結束後，小維尼修斯在自己的社交媒體上留言說：“這不是第壹次。也不是第二次，第三次。在西甲聯賽，種族歧視是家常便飯。”

한국어