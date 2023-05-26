韓國銀行連續五次下調增長率預測，連續三次凍結利率……結構改革才是解決方法. May. 26, 2023 07:49. . 韓國銀行把今年全年經濟增長率預測值下調至1.4%。這是繼去年5、8、11月和今年2月之後，連續5次下調。這比經濟合作與發展組織（1.6%）和國際貨幣基金組織（1.5%）等主要國際機構的預測更為悲觀。因為中國的經濟恢復效果低於預期，半導體業的恢復也比預想的要慢。考慮到經濟放緩等因素，標準利率連續三次凍結，維持在3.50%。 韓國銀行昨天通過修訂經濟展望，將今年國內生產總值（GDP）增長率預測值從原來的1.6%下調0.2個百分點至至1.4%。通過五次下調，增長率預測值下降了1.1個百分點。明年的經濟增長率預測值也從當初的2.5%下調至2.4%。韓國銀行警告，如果中國經濟復蘇推遲，發達國家金融動蕩擴大，今年和明年的增長率將分別降至1.1%和2.1%。 韓國銀行提出悲觀預測表明，圍繞韓國經濟的情況不容樂觀。隨著半導體出口出現動蕩，截至本月，出口已連續8個月減少，貿易收支已連續15個月出現逆差。今年累計貿易逆差為295.48億美元，是去年同期的2.5倍。預計半導體恢復景氣的時間也將從第三季度推遲到第四季度。即使下半年經濟有所恢復，也很難擺脫結構性低增長的隧道。 但是，把韓國銀行下調增長率和凍結基準利率解釋為結束緊縮的信號是不合理的。上個月消費者物價上漲率時隔14個月下降到3%左右，但除農產品、石油類以外的根源物價上漲4.6%，仍然很高。電力、天然氣費用等也在等待上調，現在還不是結束與通貨膨脹的戰爭的時候。要警惕因為利率上調已經結束的期待，導致家庭貸款增加、房地產動蕩的可能性。必須考慮到根據情況進壹步上調利率的可能性。 物價和增長，兩只兔子中任何壹只都難以放棄。打破兩難境地的方法只有恢復韓國經濟的增長潛力。包括勞動、教育、年金等在內的結構改革變得更為緊迫。韓國銀行總裁李昌鏞也表示：“在不進行結構改革的情況下，通過財政、貨幣等短期政策解決問題，是國家走向滅亡的捷徑。”在堅定穩定物價、鞏固健康財政基調的同時，要集中壹切力量提高企業活力和增強經濟體質。不增強基礎體力，只通過降息和財政擴張來釋放資金，無法保證長期增長。

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