惠譽將美國信用等級定為“負面觀察對象”……美國兩黨對立導致世界金融市場“動蕩”. May. 26, 2023 07:51. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 隨著圍繞上調美國聯邦政府負債限度的協商持續“懸崖邊對峙”，全球信用評級公司惠譽把美國國家信用等級定為“負面觀察對象”。惠譽警告，根據協商達成妥協的情況，世界最大經濟體美國的信用等級有可能被下調。在野黨共和黨所屬的美國眾議院議長凱文·麥卡錫雖然表示協商取得了壹些進展，但事態足以證明，僅憑美國國內政治對立激化的“政治風險”，全球金融市場狀況可能就會受到影響。美國財政部長耶倫預告的“X日”，即財務部現金用盡、出現債務違約的預定日期是6月1日。 ● 惠譽：“政治對立會提高違約風險” 麥卡錫當地時間24日在白宮和共和黨的工作磋商結束後對記者們進行了約13分鐘的訪談。他表示：“我們已經取得了壹些進展，正在朝著達成協議的方向前進。我們堅信會避免違約。”他還說，“（執政）民主黨正在成為（激進左派傾向的）伯尼·桑德斯黨”，用了相當長的時間對民主黨進行批評。 對於麥卡錫的“協商正在取得進展”的發言，惠譽在當天工作協商後警告了下調美國信用等級的可能性。美國長期外幣標價債券信用等級維持在目前最高等級AAA，但被列入負面觀察對象。 惠譽把美國列入負面觀察對象的理由是美國的政治矛盾。惠譽表示：“指定負面觀察對象反映了妨礙美國負債限度上調協議的政治對立正在增加的情況。雖然仍然預測負債限度會在X日之前上調，但美國政府實際上部分（負債）支付失敗的可能性正在增大。” 早在今年1月19日，美國的負債額度就已達到31.4萬億美元（約4.1514萬億韓元）。截止到23日，財務部緊急資金儲備額已降至765億美元（約101.4萬億韓元）。惠譽還警告，在提高債務上限之前，X日的危險正在增加。也就是說，包括下月1、2日到期的國債在內，相當規模的政府支出集中在壹起，因此資金隨時可能見底。摩根大通也把美國迎來“X日”的概率提高到了25%。 惠譽表示，“由於圍繞債務上限的懸崖對峙，美國當局未能有意義地解決中期財政問題，這也表現出對美國信用下行的危險”，並指出，不安的治理、財政健全性惡化可能會降低對美國的信任。 ● 2011年全球股市動蕩，讓人想起“噩夢” 預計本周實際上會成為協議的馬其諾防線，全世界金融市場的緊張感正在提高。惠譽將美國指定為負面觀察對象後，繼美元之後，被稱為安全資產的日元價值暴漲，6月初到期的美國國債利率上升到7%，金融市場出現了動蕩。 對此，有分析稱，這讓人們想起奧巴馬政府時期2011年的“噩夢”：雖然美國兩黨在違約之前就上調負債限度達成了協議，但全球信用評價公司標準普爾仍然下調美國信用等級，給全球股市帶來了沖擊。當時也是民主黨政權和在野的共和黨占據多數的美國眾議院等，政治狀況相同。 美國財政部就惠譽被指定美國為負面觀察對象壹事表示：“這意味著兩黨的懸崖對峙對美國企業和家庭造成了危害。”白宮和共和黨在24日的第四次協商中也未能達成協議，因此，在美國陣亡將士紀念日（29日）長假之際，兩黨許多議員離開華盛頓前往自己的選區。據悉，兩黨領導層指示議員們做好準備，以便在24小時內進行負債上限上調的表決。

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