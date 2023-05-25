美國議會施壓稱：“如果韓國半導體增加在華銷量，將受到限制”. May. 25, 2023 08:09. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、世宗=趙應亨記者 weappon@donga.com,yesbro@donga.com. 美國國會有人主張：“美國政府暫緩限制韓國企業向中國運入半導體設備，不能用於填補美光在中國市場的空白。”在中國部分禁止美國最大的存儲器半導體企業美光在本國銷售的情況下，如果三星電子和SK海力士填補這壹空缺，就要撤回對這些企業的限制緩期。有分析認為，在美中尖端半導體競爭加劇的情況下，韓國在美國施壓參與對華限制和中國進行經濟報復的可能性之間被迫二選壹。 美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席（共和黨）邁克·蓋勒格當地時間23日對路透社表示：“美國商務部應保證賦予在中國經營工廠的外國存儲芯片企業的美國（設備）出口許可不被用於填補美光空白。”他還主張：“我們同盟韓國從中國共產黨那裏直接經歷了（與美光）完全相同的經濟壓力，因此應該阻止（韓國企業）填補美光空白。” 三星電子和SK海力士正在中國啟動存儲器半導體工廠。美國商務部去年10月出臺了對尖端半導體設備運入中國的限制，對這些企業推遲了1年的限制。蓋勒格的發言可以解釋為，對於想要獲得美光在中國銷售份額的韓國企業，美國商務部應該以“對美不利”的性質撤回緩期限制。 這是美國首次公開要求韓國克制對中國擴大存儲器半導體銷售。美國國會要求參與對華限制的呼聲也越來越高。美國參議院民主黨黨鞭查克·舒默表示：“為了解決中國政府對美光的限制，正在與財界、同盟及夥伴國家進行接觸。美國政府（與同盟）緊密合作，向中國政府明確表示這樣的行動是不能容忍的。” 在這種情況下，韓國政府正式要求美國政府放寬《美國半導體法》的補貼保護欄（安全措施）條款。也就是說，希望獲得補貼的韓國企業將擴大中國國內尖端半導體生產能力的範圍翻壹番。 據美國政府官方當地時間23日報道，韓國政府和韓國半導體產業協會22日正式提出意見稱：“希望美國政府重新討論3月份規定案中‘實質性擴張’等核心用語的當前定義。”據悉，韓國要求將尖端半導體的“實際擴張”標準從現有的5%增加到10%。

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