《鯨魚》布克獎獲獎失敗……“文學韓流的可能性得到確認”. May. 25, 2023 07:53. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 千明寬作家（59歲•照片）的長篇小說《鯨魚》（2004年）未能獲得英國布克獎國際部門獎項。23日（當地時間），布克獎運營委員會在包括《鯨魚》在內的今年布克獎國際部門的最終6部候選作品中，選定了保加利亞作家格奧爾基•戈斯波迪諾夫（55歲）的長篇小說《時代避難所》（Time Shelter）為獲獎作品。 千作家在頒獎儀式結束後表示：“通過出版近20年的《鯨魚》，突然來到這裏。雖然《鯨魚》非常具有韓國特色，但我認為每個人都有經歷的事情和感情等普遍性，後來才意識到確實有這樣的壹面。”布克獎與諾貝爾文學獎、法國龔古爾獎壹起被並稱為世界三大文學獎。 出版界評價說，《鯨魚》雖然沒能獲獎，但確認了韓國文學走向世界的可能性。因為繼去年鄭寶羅作家的短篇小說集《被詛咒的兔子》（2017年）之後，韓國作家的作品連續2年入圍布克獎國際部門的最終候選名單尚屬首次。《鯨魚》已翻譯成英語、日語、俄語、德語、突厥語出版，意大利語翻譯正在進行中。韓國文學翻譯院長郭孝煥（音）表示：“2016年韓江作家憑借《素食主義者》（2007年）獲得布克獎國際部門獎項後，韓國文學的國際知名度和影響力有所提高”，“‘文學韓流’經過引進期，正走向成長期。”

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