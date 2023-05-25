“反復強調沒有下屆，進行了猛烈的訓練……用迫切的力量來抵擋”. May. 25, 2023 07:54. by 金培中 wanted@donga.com. “如果認為這是最後壹屆，就會變得非常迫切。現在我就是這樣。” 最近，記者在仁川西區現代制鐵綜合運動場見到了守門員金正美（39歲•現代制鐵），當記者問及將於7月20日開始舉行的2023年國際足聯（FIFA）澳大利亞-新西蘭女子世界杯的決心時，她做出了上述回答。 金正美是韓國女子足球的活生生的傳奇。2003年6月，當時19歲的她在亞足聯（AFC）女子錦標賽上作為國家代表出道後，20年來共參加了135場國家隊比賽。這是繼池簫然（32歲•水原FC女隊）、趙素賢（35歲•托特納姆熱刺女隊）144場的國家隊出場紀錄之後，國家隊出場次數第二多的。在2003年美國、2015年加拿大世界杯上，她也作為主力守門員出戰。澳大利亞-新西蘭世界杯也許是金正美的最後壹屆世界杯。但是金正美表示：“國家隊主教練科林•貝爾說年齡並不重要。我也想打破外界對年齡大的球員的偏見。”FIFA女子足球排名第17位的韓國與德國（第2位）、哥倫比亞（第26位）、摩洛哥（第73位）同分在H組。她瞄準了韓國隊隊史最好成績2015年大賽16強以上的目標。 在提到金正美時，不能不提朝鮮。韓國隊面對女足勁旅朝鮮隊，以1勝3平15負處於劣勢。在2005年東亞杯上以1比0獲勝是唯壹的勝利。當時金正美戴著守門員手套制作了“無失球”記錄。之後，金正美成為了朝鮮女足忌諱的球員。在2017年東亞足球聯盟E-1錦標賽上，北韓相關人士面對韓國隊的對決表示，“金正美守門員是不是在國家隊呆太久了？要讓她出戰到什麽時候？” 金正美在2016年作為守門員，成為首位當選大韓足球協會年度最佳球員的（包括男女）守門員。2004年穿上現代制鐵隊服的金正美去年還為所屬球隊的女子職業足球WK聯賽10連冠做出了貢獻。WK聯賽現役年齡最大的球員金正美表示，保持長久活躍表現的秘訣是“多虧聽取了教練們的建議”。金正美表示：“球員們年輕的時候很容易疏忽對恢復有幫助的準備、補強、收尾運動等。我壹次都沒落下過這種基本的運動”，“瑣碎的建議也變成了我的，好像往好的方面積累了。” 金正美在2019年法國世界杯前夕跟腱受傷。出戰世界杯的計劃泡湯了，並考慮了退役。但是那次也是根據教練們的建議，通過力量訓練集中加強肌肉力量，後來慢慢恢復了。金正美說：“傷愈復出，教練們稱贊我‘踢得更好了’。我刪除了退役這個單詞，努力奮鬥了4年。” 金正美是代表隊的固定守門員，在本屆世界杯之前，正與尹永格爾（36歲•瑞典赫根女隊）爭奪主力守門員。上個月在國內進行的與贊比亞的2場A級比賽中，金正美和尹永格爾各自戴上守門員手套出場了壹場比賽。金正美表示：“貝爾主教練把國家隊內的競爭氛圍營造得很好，讓球員們不會感到不快”，“與其說是競爭，不如說球員們總是為了保持良好的狀態而集中精力，對球隊產生協同效應。” 采訪結束時，金正美再次提起“迫切”壹詞，她說：“如果變得迫切，從訓練開始，心態就會發生變化。抱著沒有‘下壹屆’的想法，平時放棄的訓練也全部消化了。希望這種迫切感能夠對球隊有所幫助。”

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