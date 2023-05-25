韓美最快將於下月舉行核磋商小組首次會議. May. 25, 2023 07:54. by 申圭鎭, 孫孝珠 newjin@donga.com,hjson@donga.com. 據悉，韓國與美國上個月在《華盛頓宣言》達成壹致的核磋商小組最早將於下個月舉行首次會議，目前正在討論方案。分析認為，這意味著韓美為了應對朝鮮核武器和導彈的威脅，將盡快啟動討論美國核資產運用等問題的核磋商小組，加快加強核保護傘（延伸威懾）的速度。 韓國政府相關人士24日就核磋商小組會議召開時間表示：“具體日程尚未決定。據悉，雙方將就最早在下個月、最晚在7月份舉行首次會議的方案進行磋商。”另壹名相關人士也表示：“正在磋商在首爾舉行（首次會議）的方案等可能性。” 在核磋商小組會議上，韓美代表團將討論美國核和戰略武器的運用計劃，並協商在朝鮮對韓國進行核攻擊時，結合美國核戰鬥力和韓國軍隊的尖端常規戰鬥力如何應對的具體方式等共同企劃和實施的方案。會議結果將立即上報兩國總統。雙方還將集中討論美國戰略核潛艇、戰略轟炸機等戰略資產在韓半島展開的方案等。 目前擔任核磋商小組韓方代表的有力人選是擔任韓美軍隊當局間核保護傘運用演習首席代表的國防政策室長許泰根（音）等。但也有人提出，為了區別於現有的韓美間朝核、導彈威脅應對協議體，有可能選擇總統室人士等具有泛政府性質的人士。 韓美計劃，隨著核磋商小組的啟動，持續擴大泛政府層面的核保護傘運用模擬、核保護傘運用演習等核保護傘應對訓練。總統辦公室表示，“上個月曾實施由韓美國家安全保障會議主導的核保護傘運用演練。正在持續協商切實加強韓美延伸威懾的方案”，正式確認了本報24日的報道內容。

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