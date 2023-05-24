戛納電影節上，烏克蘭國旗服裝上的“染紅”示威. May. 24, 2023 07:52. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 在法國南部戛納舉行的第76屆戛納國際電影節首映式上，壹名女性身穿與烏克蘭國旗顏色相同的禮服，向自己身上傾倒讓人聯想到鮮血的紅色顏料，展開了突襲式示威。 據英國《每日電訊報》等媒體報道，當地時間21日，在戛納電影節首映式前的臺階上，壹名身份不明的女性身穿與烏克蘭國旗相同的黃、藍兩色混合的禮服現身。該女性走到鋪著紅地毯樓梯的正中央，拿出裝在禮服中的兩個液體瓶，倒在了自己的頭上。血紅色的液體流淌下來，覆蓋了女性的頭發和衣服，保安員們急忙趕至，把女性拖下去。在此過程中，現場的記者們的視線集中在了該女性身上。 《每日電訊報》報道說：“這是暗示烏克蘭戰爭的明確的反戰示威。目前尚不清楚女性為了什麽進行示威。” 在受到全世界關註的戛納電影節紅地毯上，以前就經常發生這樣的突發示威。去年，壹名女性闖入紅地毯，穿著與烏克蘭國旗相同的黃色、藍色身體彩繪，脫掉了上衣進行示威。她在自己身上寫下了“不要強奸我們”的內容。這是為了抨擊俄羅斯軍隊的強奸犯罪。 戛納電影節自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，禁止俄羅斯政府有關人士參加。在此次活動之前，戛納電影節藝術總監蒂埃裏·弗雷莫曾表示“將與烏克蘭聯手”。在今年的戛納電影節開幕式上，法國女演員卡特琳·德納芙朗誦烏克蘭詩句，追悼了戰爭犧牲者。

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