“去贏得勝利吧”，U-20韓國代表隊世界杯首戰爆冷戰勝奪冠熱門法國隊. May. 24, 2023 07:51. by 金正勛記者 hun@donga.com. “李勝元和李永俊的進球足以讓韓國隊在與法國隊的比賽中取得驚人的勝利。” 20歲以下（U-20）韓國國家足球代表隊在國際足聯（FIFA）U-20世界杯上戰勝了奪冠熱門法國隊後，國際足聯通過官方網站做出了上述表示。 23日，在阿根廷門多薩體育場舉行的與法國隊的大賽小組賽第壹場比賽中，金殷中主教練率領的韓國隊以2比1戰勝了法國隊。上半場第22分鐘，李勝元（江原）在反擊的情況下率先攻入壹球，下半場第19分鐘，李勝元開出的任意球由李永俊（金泉）頭球頂入對方大門。 取得1勝（積3分）的韓國隊與當天以2比1戰勝洪都拉斯的岡比亞隊並列小組第壹。U-20世界杯由24個國家參加，每組4隊，分為6個小組進行小組賽。除了各組前兩名之外，各組6支前三名球隊中，成績較好的4支球隊也將進入16強。從16強開始就是淘汰賽。韓國隊將於26日上午6時與洪都拉斯隊進行小組賽第二場比賽。 這是韓國隊在U-20世界杯上首次戰勝法國隊。在此前與法國隊的比賽中，球隊曾在1997年大賽中以2比4敗北，之後又在2011年大賽中以1比3敗北。法國隊在U-20世界杯開賽之前舉行的與阿根廷、墨西哥、沙特阿拉伯、委內瑞拉等比賽都取勝，是本屆大賽強有力的冠軍爭奪者。球隊還曾在2013年U-20世界杯上奪冠。金殷中主教練在賽後表示：“法國隊是本屆比賽的奪冠熱門，因此我們準備了註重防守的反攻戰術”，“法國隊的猛烈進攻被隊員們用良好的防守擋住了。球員們團結壹致，知道在賽場上應該做什麽，所以對本場比賽非常滿意。” 當天勝利的中心是“金殷中號的皇太子”李勝元。韓國隊隊長、中場球員李勝元當天攻入1球、助攻1次，表現非常亮眼。今年加盟職業足球K聯賽江原隊的李勝元還沒有踢過壹場職業聯賽。李勝元此前沒有相關年齡段的國家隊經歷，在就讀檀國大學時的去年初，被金教練看中並入選了國家隊。U-20代表隊首席教練金泰民（音）評價道：“（李勝元）在中場的機動力、個人技術都很出色”，“其優點是懂得持球並能夠連接的能力。”李勝元甚至在自己的國家隊首場比賽中戴上了隊長袖標，可見金教練對他的信任。以大量的跑動量為基礎，在攻守兩端給隊友創造很多機會的李勝元表示，“在本次大賽上，球隊的目標是進入4強以上。因為這是人生中只有壹次的世界杯，所以希望不要留下遺憾，取得好的結果。” 身高193厘米，體重88公斤，體格健碩的李永俊說：“我練習了很多定位球，（在任意球的情況下）破門得分，心情很好。”在球門前，他還積極與法國隊後衛展開身體對抗，為隊友創造進攻機會。金教練說：“李永俊身體條件很好，所以具有壹旦爆發就會持續爆發的潛力”，“通過本屆大會，有望誕生多名明星。”

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