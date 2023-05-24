韓國總統室和白宮上個月舉行首次核保護傘聯合演練. May. 24, 2023 07:52. by 申圭鎭, 孫孝珠 newjin@donga.com,hjson@donga.com. 據悉，韓國總統室和美國白宮在上個月華盛頓韓美首腦會談前舉行了泛政府層面的核保護傘運用模擬演練。這是由兩國最高層組織而不是韓美軍方之間首次主導假設朝鮮分階段進行核挑釁的核保護傘應對演習。上個月韓美首腦會談中提出的加強延伸威懾（核保護傘）方案——《華盛頓宣言》中明確表示要實施核保護傘運用模擬演習，事實上韓美在會談前早已啟動。 綜合《東亞日報》記者23日的采訪，總統室和白宮主導的泛政府層面的核保護傘運用演練是在尹錫悅總統對美國進行國事訪問之前舉行的。據悉，韓國總統室方面由國防秘書任基勛（音）作為代表參加了演練。核保護傘運用演練是假設核威脅（從即將使用核武器到使用核武器）等朝鮮分階段進行核挑釁，韓美政府相關人士根據這壹情況模擬討論具體的程序和方法的演練。 《華盛頓宣言》中明確指出：“韓美同盟為加強在核危機時共同進行企劃，采取了兩國間新的泛政府圖上模擬實驗。”韓國政府高層相關人士表示：“這是為了提高向韓國提供的延伸威懾的執行力和具體性。”韓美就成立核磋商小組達成了協議，正在準備運營。 此前，韓美軍方通過去年11月舉行的安保磋商會議，就定期舉行文在寅政府只實施兩次的軍事當局之間的核保護傘運用演習達成了協議。接著今年2月韓美國防部在華盛頓進行了核保護傘運用演習。 有評價認為，在韓美首腦會談之前舉行的此次核保護傘運用演練，相比討論提供核保護傘的方式和程序的現有軍隊當局之間的核保護傘運用演習，參與主體的級別更高，而且應對範圍擴大到泛政府層面，因此韓美可以更加緊密地應對美國提供延伸威懾的過程。韓國政府消息靈通人士表示：“因為是泛政府演練，所以相當於假設了實戰情況。可以說這是比核保護傘運用演習更接近實戰演習的模擬演練。” 此外，韓國政府高層相關人士表示：“考慮到朝鮮核能力高度化的情況，不僅是目前已經參與的軍方，各相關機構之間也將繼續進行演習。”因此，為了擴大韓國在總統室和白宮等韓美間共享有關美國提供核保護傘的信息、危機時協商、共同企劃、共同實行等方面的參與，泛政府層面的演練今後將進壹步加強。

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