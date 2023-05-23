“Diva”朴正炫連BLACKPINK的《花》的消化了……“最近沈迷於K-POP”. May. 23, 2023 07:49. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “橋梁不是起到連接的作用嘛。拋開專輯、演出，我有很多機會進行比賽、街頭表演等與眾不同的音樂活動。得益於此，與更廣闊的觀眾產生了聯系。為了聽完翻唱曲來到我身邊的人和老粉絲們準備了演唱會。” 這是歌手朴正炫在時隔4年舉行的演唱會上對粉絲們說的話。21日在首爾松坡區奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行的朴正炫單獨演唱會《The Bridge》是紀念其出道25周年和第10張正規專輯的場合。 當天，朴正炫表示：“時間已經過了這麽久。僅從數字上看，這壹年就很有意義。”第壹首歌是1日發行的第10張專輯的主打歌《名為妳的大海》。舞臺後面3層高的發光二極管（LED）電子屏幕上，增加了日出的大海風景，使氣氛更加活躍。 朴正炫演唱會的魅力之壹就是編曲。她本人也強調說：“在我的演唱會上，每首歌都可以發現新的壹面，非常有趣。”當天她也編曲演繹了《現在這樣就好了》、《You Mean Everything to Me》等多首歌曲。最具破格性的是將流行抒情曲《P.S I Love You》以搖滾版本演唱。除此之外，她還演唱了包括《寫信》、《在美容院》、《愛情會來嗎》等在內的23首歌曲。朴正炫以其特有的清脆音色和豐富的嗓音在演唱會上壹直牢牢地抓住了觀眾的心。 朴正炫在此前的各種競演節目中以其出色的唱功表現活躍，翻唱曲也占據了演出曲目中的多數。她用自己的音色重新詮釋演繹了朱賢美的《下雨的永東橋》、流行歌手阿黛爾的《Someone Like You》等。其中，觀眾反響最大的是BLACKPINK成員智秀的個人單曲《花》。在緩慢的吉他伴奏下演唱的朴正炫的《花》聽起來更加淒慘。接著，演唱了DAY6的《漂亮》的朴正炫說：“在練習翻唱曲的過程中，我內心的另壹面暴露了出來。所以重新準備了翻唱曲。最近迷上了K-POP。” 通過壹首《夢裏》結束3個小時左右演出的朴正炫給粉絲們留下了壹句話。“現在還不能確定這是否是有意義的時間。明年左右，當被問到‘去年5月做了什麽？’時，希望能夠想起我的演出，成為幸福的回憶。” 朴正炫以當天的演唱會為開端，到7月為止將在釜山、大邱、全北群山、京畿高陽進行全國巡演。

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