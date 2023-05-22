現代汽車在展示會上介紹了繼承Pony設計概念的“N Vision 74”. May. 22, 2023 05:30. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 現代汽車以從Pony Coupe中獲得靈感的氫燃料混合動力概念車參加了在意大利舉行的世界級古典車、概念車展示會“Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023”。 現代汽車於19日至21日（當地時間）在意大利科莫湖舉行的為期三天的此次展示會上，介紹了集團旗下高性能N品牌的氫燃料電池混合動力“N Vision 74”概念車。Rolling Lab是在將高性能技術反映到量產車型之前進行研究開發及驗證的車輛。該車配備了電池馬達和氫燃料電池相結合的混合動力系統。從靜止狀態加速到時速100公裏（百公裏加速）所需的時間在4秒以下。 “N Vision 74”是現代集團創始人鄭周永在領導企業的1974年在意大利都靈車展上推出的國內首款概念車“Pony Coupe”概念中獲得靈感而開發的。從空氣動力學角度重新詮釋了外形，繼承了Pony Coupe概念的設計。據分析，在擁有94年歷史的此次展示會上，現代汽車也是為了宣傳長期積累“挑戰歷史”的傳統公司。現代汽車集團會長鄭義宣也來到現場，與現代汽車最高創意負責人（CCO）社長盧克•東克沃爾克等壹起參觀了多款展示車輛。

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