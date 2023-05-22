崩潰的阿森納……曼城邊看電視邊舉行聯賽三連冠慶祝派對. May. 22, 2023 05:30. by 金培中 wanted@donga.com. 曼徹斯特城隊（曼城）坐著實現了英格蘭足球超級聯賽（EPL）三連冠，邁出了“Treble”（三冠王）的第壹步。 曼城隊雖然21日沒有比賽，但已提前確保了2022~2023賽季英超冠軍。因為排名第二的阿森納隊當天在與諾丁漢森林隊的比賽中以0比1負於對手，積分停留在81分。即使阿森納隊贏得剩下的壹場比賽，也無法超過目前積85分的曼城隊。至此，曼城隊連續三個賽季，也是隊史第7次獲得英超聯賽冠軍。在1992年成立的英超聯賽中，曼城隊是繼曼聯隊（2006~2007、2007~2008、2008~2009賽季）之後，歷史上第二支連續三個賽季奪冠的球隊。曼城隊從2017~2018賽季開始，在6個賽季裏先後5次登上冠軍寶座，再次證明了自己是英超最強的俱樂部。當天，BBC報道了曼城隊的聯賽三連冠消息，並將曼城隊比喻為任何人都無法讓其停止的大型卡車。曼城隊還進入了英格蘭足總（FA）杯和歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽決賽。下月3日球隊將與曼聯隊爭奪足總杯冠軍。另外，球隊與國際米蘭隊（意大利）交鋒的歐冠決賽將於下月11日舉行。 在球隊訓練場通過電視觀看比賽的曼城隊球員們在阿森納失利後確定奪冠後，互相擁抱，高興不已。主教練佩普•瓜迪奧拉伸出了五根手指。2016年執教曼城隊的他此次是他上任後的第5個聯賽冠軍。隊長伊爾卡伊•京多安表示，“世界最具競爭力的聯賽英超三連冠非常特別。這是絕對無法忘記的賽季。” 時隔19年再次挑戰冠軍的阿森納隊最終以第2名的成績結束了本賽季。阿森納隊在壹個賽季歷史最長的248天裏壹直占據著聯賽榜首位置，但把冠軍拱手讓給了曼城隊。阿森納隊主教練米克爾•阿爾特塔表示，“真的很傷心。與曼城競爭了10個半月，在9個多月的時間裏壹直處於領先地位，但今天敗北後失去了冠軍”，“現在必須治愈自己。這將是壹件非常痛苦的事情。”阿森納隊最後壹次奪冠是在2003~2004賽季。當時球隊以26勝12平的成績登上了冠軍寶座，是目前為止英超唯壹不敗的冠軍。 孫興慜所屬的托特納姆熱刺隊能否進入下賽季UEFA主管的三大俱樂部對抗賽中級別最低的歐協杯也變得不透明。托特納姆熱刺隊20日以1比3負於布倫特福德隊。目前積57分的托特納姆熱刺隊在還剩壹場比賽的21日目前排在第8位。同樣落後還剩壹場比賽的第7名阿斯頓維拉隊（58分）1分。在本賽季英超聯賽中，聯賽第7名將獲得下賽季歐協杯附加賽的參賽權。 20日，“黃牛”黃喜燦（伍爾弗漢普頓隊）在與埃弗頓隊的比賽中攻入了本賽季個人英超聯賽第3粒入球。兩隊最終以1比1握手言和。

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