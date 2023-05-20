“Pony Coupe”時隔49年再次復原……“包含了鄭周永-鄭世永-鄭夢九的努力”. May. 20, 2023 07:56. by 李建赫 gun@donga.com. “這是通過已故現代集團名譽會長鄭周永、已故HDC集團名譽會長鄭世永、現代汽車集團名譽會長鄭夢九以及我們所有人的努力所取得的成果。” 現代汽車集團會長鄭義宣18日（當地時間）出席在意大利科莫湖舉行的“Pony Coupe概念車（包含開發方向性的試制車）”復原儀式時做出了上述表示。 當天的活動是為了通過現代汽車的過去探索未來方向的Heritage（遺產）品牌平臺“現代Reunion”的推出，以及恢復1974年制造後流失的現代汽車的第壹款概念車“Pony Coupe”而舉行的。現代汽車的首款獨立生產車輛Pony的兄弟車型Pony Coupe當時以破格且出色的設計獲得了好評。此後，雖然快要批量生產，但由於石油風波和經營上的困難，未能出現在世界上。由於洪水等原因，圖紙和車輛流失，復原工作也不容易。 現代汽車表示，為了重溫在1970年代惡劣的環境下，將汽車培養成國家代表產業的先輩管理層的意誌和將現代汽車培養成國際品牌的職員們的熱情，決定恢復Pony Coupe概念車。鄭會長表示：“已故名譽會長鄭周永懷著‘可以完美生產汽車的國家甚至可以生產任何飛機’的信念，實現了獨自生產韓國汽車的願景”，“有必要找回壹起努力的美好記憶。” 負責Pony Coupe概念復原工作的設計大師喬蓋托•喬治亞羅和他的兒子法布裏奇奧•喬治亞羅也參加了當天的活動。喬治亞羅設計師設計了Pony、Pony Coupe、Pony Excel、Stellar、索納塔第1、2代等。鄭會長對是否批量生產Pony Coupe概念車強調說：“如果顧客喜歡的話，也沒有做不到的事情。”

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