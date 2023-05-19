“再現2019”……防守有金誌洙，突破有裴俊浩和金容鶴. May. 19, 2023 08:00. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國20歲以下（U-20）國家足球隊在2019年在波蘭舉行的國際足聯（FIFA）U-20世界杯上獲得亞軍，震驚了世界。這是韓國的歷史最好成績。當時18歲的李康仁（22歲•皇家馬洛卡）在7場比賽中攻入2粒進球，貢獻4次助攻，獲得了頒發給最有價值球員的金球獎，開始聞名於世。 由主教練金殷中（44歲）率領的韓國U-20國家隊將從21日開始參加在阿根廷舉行的U-20世界杯。韓國代表隊將迎來“第二個李康仁”的誕生，並連續2屆挑戰4強。此次大賽將持續到下月12日，為期23天，在阿根廷國內4個城市舉行。24支國家代表隊將分成6組進行小組賽，每組4隊。各組的小組前兩名和各組6支第三名球隊中成績考前的4支球隊將進入16強。從16強開始就是單場淘汰賽。 U-20世界杯從1977年開始每兩年舉辦壹次，但由於新型冠狀病毒感染癥的擴散，2021年世界杯被取消，今年是時隔4年再次舉行。 7日前往巴西進行轉地訓練的國家隊17日抵達了決戰場阿根廷。金教練表示：“在巴西適應了時差和氣候等。阿根廷與巴西沒有太大的差距，因此球員們適應起來沒有困難”，“將做好準備，爭取在比賽當天達到最佳狀態。”韓國隊將於23日淩晨3時與法國隊進行F組小組賽第1場比賽。之後球隊將在26日上午6時與洪都拉斯隊進行小組賽第2場比賽，29日上午6時與岡比亞隊進行第3場比賽。 FIFA在U-20世界杯官方網站上介紹韓國時，將金誌洙（19歲•城南）選為“關鍵球員”。後衛被選為關鍵球員是非常罕見的事情。FIFA表示：“金誌洙出色的後場組織能力和準確的傳球，為韓國隊的進攻打下了基礎。特別是在亞洲足球聯盟U-20亞洲杯上，金誌洙是韓國隊防守的基石。” 在國家隊中雙雙攻入4球的攻擊手裴俊浩（20歲•大田）和金容鶴（20歲•波爾蒂芒•音）也備受關註。FIFA對裴俊浩評價說：“觸球和傳球都很優秀。特別是活躍在球場上的活動量，對對方防守隊員來說是噩夢。”在亞洲杯上攻入2粒進球的金容鶴被評價為具有出色的個人突破和進球能力。金容鶴說：“冠軍候選法國隊是首場比賽的對手，希望好好準備，壹定要戰勝對手。”

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