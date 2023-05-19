金英玉大校登上美國陸軍“名譽殿堂”. May. 19, 2023 08:01. by 李智允記者 asap@donga.com. 已故的美國陸軍大校金英玉（音）作為在美韓國人在韓國戰爭時期自願入伍，是美軍歷史上擔任戰鬥大隊長的第壹個有色人種，立下了赫赫戰功，並入選了美國陸軍軍官教育機關內的“名譽殿堂”。 美國陸軍聯合兵中心當地時間17日表示：“已故的金大校和斯坦利·切裏準將16日被選入美國陸軍指揮與參謀學院內的名譽殿堂。”位於美國堪薩斯州雷文沃斯堡陸軍基地的陸軍指揮與參謀學院成立於1881年，是培養中堅軍官的機構。 金英玉是韓國國家報勛處為迎接韓美同盟70周年與韓美聯合軍司令部壹起評選的“韓美參戰勇士十大英雄”之壹。美籍韓裔金英玉1919年出生於洛杉磯，作為美軍軍官參加了第二次世界大戰和韓國戰爭。 他參加第二次世界大戰後被編入預備役，韓國戰爭爆發後再次入伍，歷任第7步兵師第31步兵團參謀，在美軍歷史上首次擔任有色人種戰鬥大隊長。1951年5月中共軍展開第二次春季攻勢時，他帶領部隊在“聯合國軍”中最先到達漢灘江以南（堪薩斯線）等，立下了汗馬功勞。 金英玉1952年9月返回美國後，因功勞得到認可，被美國政府授予銀星武功勛章和銅星武功勛章，還被授予法國軍團勛章。韓國政府也在2005年授予金英玉太極武功勛章。 金英玉還在韓國戰爭期間幫助了500多名戰爭孤兒，1972年退伍後為照顧家庭暴力受害者、“慰安婦”受害者、韓國人領養兒等奉獻了余生。他於2005年12月去世，享年86歲。 翻譯了記錄金英玉壹生的傳記《美麗的金英玉》的張泰漢（音）教授出席了此次“入堂”儀式，並評價稱“陸軍指揮與參謀學院是美軍最優秀的軍人前來接受教育的機構。金大校是首位入選名譽殿堂的亞裔，這是美洲韓裔歷史的驕傲。”他還表示：“韓裔第二代中有很多來自西點軍校（美國陸軍士官學校）或 ROTC（預備役軍官訓練團）的軍官，期待能成為很好的榜樣。今年迎來韓美同盟70周年，我認為具有更大的意義。”

한국어