“惡人”另有其人……受害者之間發生爭執的不正常行為. May. 19, 2023 08:00. by 崔智善 aurinko@donga.com. 丈夫在公司工廠被燒死了。壹夜之間，惠晶（金善映飾）的世界再也回不到和以前壹樣了。雖然想知道丈夫是怎麽死的，公司有沒有錯，但是公司沒有給看閉路電視（CCTV）就慫恿達成協議。十天，壹個月，壹年……雖然與壹起死亡的職員遺屬壹起進行帳篷靜坐示威，但公司卻絲毫不為所動。最令人痛心的是壹起靜坐示威的轉包企業職員遺屬們的埋怨眼神。“妳丈夫曾是外包公司的上級，是不是因為沒能好好進行管理和監督，我的孩子才死了？” 無法再堅持下去的惠晶從公司得到了丈夫的生命錢。她用這些錢購買“Dream Palace”公寓。但是公寓裏出現了銹水，接連未售出，惠晶的世界再次被顛覆。對於建設公司主張的“只有銷售完才能處理銹水”的主張，惠晶直接貼著銷售傳單到處走，與惠晶處於相同處境壹起靜坐示威的秀仁（李允芝飾）以建設公司的破格折扣出售價格簽訂了購房合同。得知這壹消息的入住居民們說“要把房價變成屎價嗎”，阻止了秀仁的入住，懷疑惠晶牽涉到打折銷售，並進行了猛烈抨擊。令人痛苦的現實電影《夢幻宮》將於31日上映。 17日，在首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心舉行的記者招待會上，飾演秀仁的演員李允芝表示：“《夢幻宮》是壹部‘關於立場差異的電影’。”電影中那些人雖然都是壹起靜坐示威，但根據外包、轉包所屬的不同而立場不同；雖然是同樣的入住居民，但根據出售金額的不同，似乎要割破其他人的立場差異，針鋒相對。賈成文導演表示：“社會慘案的責任人放棄自己的責任，受害者之間進行鬥爭。公寓進行打折銷售時，入住居民不是齊心協力對外吵架，而是入住居民之間吵架。雖然是相去甚遠的事情，但卻是同樣的情況。”他接著說，“雖然我們互相責怪和吵架，但電影的主題是‘反派另有其人’。” 雖然內容讓人有些不舒服和理解困難，但讓人投入到電影中的是飾演惠晶的演員金善映。在電視劇《請回答1988》（2015年）中飾演善英壹角而廣為人知的她的演技在此次電影中也大放異彩。特別是電影最後在得知丈夫死亡的過程後，臉上呈現出的表情變化似乎是她演技人生中屈指可數的場面。她憑借該片在上個月意大利羅馬舉行的第20屆亞洲電影節上獲得了最佳女主角獎。金善映說：“對收受丈夫生命錢達成協議的人的人生，產生了深深的共鳴”，“這是壹部40多歲的女演員們不是對子女的愛，而是可以展開兩個女人敘事的電影，所以非常高興。”

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