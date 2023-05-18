景福宮古馳時裝秀深夜慶功宴嚴重“擾民”……居民舉報52起. May. 18, 2023 07:55. by 崔元英記者 o0@donga.com. “這裏是人們生活的地方，深夜怎麽能這樣呢？響聲太大把大家都吵醒了，簡直要得精神病了。難道不能像名牌公司那樣行事嗎？” 首爾鐘路區居民A某，因無法忍受到16日晚12點多為止在家附近的建築物內持續的名牌古馳（GUCCI）時裝秀後續派對（慶功宴）噪音汙染，在推特上上傳了上述文章。他補充說：“因為這樣忍了2、3個小時，媽媽向警察局報了案。” 歌手IU（李知恩）、演員李政宰等著名藝人和時裝界相關人士大舉參加的古馳景福宮時裝秀後續派對，引來大批警察出動。首爾鐘路警察署17日表示，連續接到了在該活動中發生的52起噪音相關舉報。 古馳方面16日下午在首爾鐘路區景福宮勤政殿舉行了“2024 Cruise Collection”後，在附近的壹家綜合文化設施建築物內舉行了後續派對。附近是寫字樓、休閑公寓等居住地區的該建築物是隔音較弱的筒倉結構，因此附近居民在夜間因噪音和照明燈光而遭受了不便。警方相關人士表示：“接到報警後出動，與活動相關人士見面，勸告他們減少噪音或解散，現場很快就整理好了。” 包括作為古馳大使（宣傳大使）活動的歌手IU等在內，約570名演藝、時尚界相關人士參加了當天的時裝秀。古馳方面表示：“對於噪音等居民感受到的不便，深表歉意。”

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