意媒：曼聯接近簽下金玟哉，轉會只剩細節需要完成. May. 17, 2023 07:50. by 金東昱 creating@donga.com. 意大利當地接連有報道說，金玟哉（27歲•那不勒斯•照片）即將轉會英格蘭足球超級聯賽（EPL）曼徹斯特聯隊（曼聯）。 意大利媒體《晨報》當地時間15日表示：“曼聯隊已經做好了引進意甲那不勒斯後衛金玟哉的準備。現在只剩下整理細節的問題了。”意大利媒體《Foot Mercato》當天也報道說：“曼聯隊為了加強下賽季的防守，將引進金玟哉作為最終目標，與選手團代表們進行了協商。”《每日郵報》、《鏡報》等英國媒體也援引意大利媒體的報道，認為金玟哉轉會曼聯隊的可能性很高。據體育專門媒體《ESPN》透露，那不勒斯隊正在尋找代替金玟哉的球員，並指出效力於阿賈克斯隊（荷蘭）的尤利恩•廷貝爾（20歲）是有力的候選人。 從7月1日開始，為期半個月的金玟哉的解約金（未經所屬球隊同意就可以轉會的最低轉會費）條款將啟動。據悉，解約金為4400萬英鎊（約747億韓元）。據悉，曼聯隊為引進金玟哉準備了5200萬英鎊（約870億韓元）。去年7月那不勒斯隊為引進金玟哉而向費內巴切隊（土耳其）支付的解約金為1950萬歐元（約283億韓元）。 如果金玟哉今年夏天通過轉會市場加盟曼聯隊，他將成為歷史上第15位在英超賽場效力的韓國球員。另外，他將成為繼現任全北隊技術總監朴智星之後，第二個身穿曼聯隊服的韓國球員。 金玟哉還被提名為意甲年度最佳球隊候選人。16日，意甲聯賽通過官方網站公布了“年度最佳球隊”的45名候選人（守門員5名、後衛13名、中場14名、前鋒13名），並將金玟哉列入防守隊員候選名單。

한국어