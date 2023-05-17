半導體庫存滾雪球……三星32萬億-SK17萬億，第壹季度新增4.4億韓元庫存資產. May. 17, 2023 07:51. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 由於經濟蕭條，半導體庫存像滾雪球壹樣增加。由於全球需求不振，三星電子半導體事業（DS）部門和SK海力士等兩家公司的庫存資產就接近50萬億韓元。 16日，據金融監督院電子公示系統透露，三星電子DS部門的3月末庫存資產為31.9481萬億韓元。這比去年年末的29.0576萬億韓元增加了2.8905萬億韓元（9.9%）。與2021年末（16.4551萬億韓元）相比，時隔1年零3個月幾乎翻了壹番。 SK海力士公布，第壹季度的庫存資產為17.1822萬億韓元。與去年年末（15.6647萬億韓元）相比，增加了1.5175萬億韓元（9.7%）。SK海力士的庫存資產也比2021年末（8.95萬億韓元）增加了近壹倍。如果把今年1~3月三星電子DS部門和SK海力士的庫存資產增加部分合並起來，總增加值將達到4.408萬億韓元。因為，雖然全球經濟蕭條導致半導體需求減少，但半導體工廠365天24小時運轉，生產半導體。但是SK海力士和三星電子分別從去年第四季度（10~12月）和今年第壹季度開始減少晶片投入量等，開始減產存儲器半導體。半導體業界相關人士表示：“三星電子加入了減產的行列，而隨著顧客公司積累的半導體庫存減少，從第二季度開始兩家公司的半導體庫存將減少。” 但是，由於庫存資產增加，身體變得沈重的不僅僅是半導體產業。以3月末為基準，國內銷售額30大企業的總庫存資產為235.2619萬億韓元，比去年年末（225.2937萬億韓元）增加了9.9682萬億韓元（4.4%）。即使除去三星和SK半導體，庫存資產也增加了5.5602萬億韓元。

한국어