泰國是否廢除“侮辱王室罪”受到關註. May. 17, 2023 07:50. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 在14日的泰國議會選舉中，主打“支持年輕人”的“遠進黨“成為第壹大黨，該黨作為頭號公約提出的“改革君主制”能否實現備受關註。在確定勝利的15日淩晨，遠進黨黨首皮塔·林乍倫表示，“時代情緒發生了變化。在推進修改刑法第112條（褻瀆王室罪）的過程中，不會做出任何妥協”，再次表明了改革的意誌。 在世界43個君主國（君主立憲制、專制君主政制）中，泰國被認為是最嚴厲處罰褻瀆王室罪的國家。根據刑法第112條，侮辱或威脅現任國王、王妃、繼承人或攝政者，最高可判處15年有期徒刑。法律沒有明示侮辱的定義和範圍，在審判過程中被拒絕保釋、非公開或軍事審判的事情是家常便飯。 特別是最近該法被用來政府加強檢查上，因此很多人指出這是個問題。2016年登上王位的哇集拉隆功國王（拉瑪十世）以侮辱王室罪為根據，壹直壓制著否定自己的輿論。今年3月，壹名女性在Youtube上上傳主張廢除王室侮辱罪的壁畫，被判處87年監禁。該女性承認罪行，被減刑43年零6個月。 侮辱王室罪也成為給泰國軍方政變提供正當性的根據。2006年和2014年，軍方聲稱“為阻止民主政府試圖改革君主制”，兩次發動政變。 修改刑法第112條的前景目前尚不明朗。修正案要想在議會獲得通過，參眾兩院全體750席（眾議院500席+軍方指定參議院250席）必須要有過半數議員贊成。目前，以遠進黨為中心的在野黨眾議院議席只有292席。 有評價認為，此次議會選舉結果使泰國離民主化更近了壹步。8月15日，朱拉隆功大學政治學教授蘇拉查·班龍淑（音）表示：“通過此次議會選舉，迎來了‘曼谷之春’。軍方（對議會選舉）充滿自信，走下坦克登上了遊說卡車，但選民們阻止了（軍方的勝利）。”

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