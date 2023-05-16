電價上漲8韓元……“越賣越虧”將持續到明年議會選舉. May. 16, 2023 07:48. . 國民力量黨和政府推遲決定壹個半月的電價、燃氣費最終被上調。從今天起，以四口之家的月平均使用量為基準，電費將上漲3000韓元，燃氣費將上漲4400韓元左右。雖然家庭、個體戶、小工商業者、企業的負擔大幅增加，但仍然遠不足以彌補韓國電力、韓國燃氣公社因越賣越虧損的價格而積累的赤字。 政府昨天表示，電費繼1月份每度（千瓦時）上調13.1韓元後，再次上調8韓元。因擔心冬季“取暖費炸彈”而凍結的燃氣費今年首次每兆焦耳（MJ）上漲1.04韓元。如果是每月使用332度電和3861兆焦耳城市燃氣，四口之家適用累進制，電費從每度約191.5韓元上漲到200.6韓元，每兆焦耳的煤氣費從21.9韓元上漲到23.1韓元。 此次公布的電費和燃氣費原本是3月底決定、4月起適用的第二季度價格。但執政黨壹直拒絕上調方案，經濟副總理秋慶鎬表示“由黨做出最終判斷”，壹直推遲責任。雖然表面上的理由是“韓國電力自救政策不完善”，但國民們無人不知，他們的意圖是在明年議會選舉之前盡可能不承擔政治負擔。 問題是此次上調對緩解能源公共企業赤字沒有什麽幫助。從2021年起至今，韓國電力虧損額累計達45萬億韓元，每度電上漲51.6韓元才能恢復正常，但今年的上漲額僅為21.1韓元，還不到壹半。燃氣公社要想消除11.6萬億韓元的赤字，需要上調10.4韓元，但實際上調幅度僅為其十分之壹。 能源企業經營不善的副作用是壹石激起千層浪。因為是公共企業，信用等級較高的韓國電力發行赤字債券，橫掃市場資金，其他企業正面臨資金困難。有人擔心，韓國電力以減少費用為由，推遲對輸、變電網的投資，三星電子到2030年為止建設的半導體集群將很難及時得到供電。 最終很難避免年內再次上調。盡管如此，執政黨內部已經出現了“是議會選舉前最後壹次上調”的說法。政府上臺壹年多後的今天，政府和執政黨把能源公共企業經營不善歸咎於前政府的政策失敗。但是，從現在開始面臨的公共費用政治化的事後風暴、擾亂能源產業生態界的責任，只能由現政府和執政黨承擔。

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