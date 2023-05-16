殺手機器人. May. 16, 2023 07:47. . 在烏克蘭戰爭中，無人機非常活躍。雖然目前20世紀的戰爭只是添加了無人機這壹神奇武器，但如果10年後發生戰爭，肯定會改變戰爭的局面。 無人機也會自行進化，但此次無人機表現出的活躍無疑會加快機器人兵器的開發。雖然性能還沒有得到信任，但無人機型小型坦克、小型機器人已經開發出來，而且還在追加開發中。 雖然現在大多數無人機都受到人類的操縱，但自主型機器人武器登場的日子也不遠了。對於機器人武器的登場，對殺手機器人曾有過倫理上的爭議。電影《終結者》系列中機器人士兵、機器人戰鬥機獵殺人類的場面令人震驚。雖然已經在電影中實現了，但在現實中，人類對殺手機器人的殺人壹直動搖和猶豫不決。 從戰爭史來看，無論是什麽武器，只要出現強有力的、新的武器，就曾有過這樣的爭議。火繩槍登場時，在發明大炮時，也有人認為這是非常強大和致命的武器，應該禁止生產或限制投入戰場的數量。 但是，推翻這種合理憂慮的總是現實。壹旦發生戰爭，必須盡快消滅敵人取得勝利的現實理解就會戰勝哲學和倫理上的冥想。在這次戰爭中，無人機發揮了作用。躺在戰壕裏休息的士兵，利用無人機將手榴彈扔進打開艙口的坦克內。幾天前，士兵向無人機祈求不要攻擊的樣子被公開了。看到這種情景的人們不免會想到，在那個位置上投入機器人，以代替我的兒子。 在迫切的現實中，支配人類行為的不是名分，而是利益。在最近的戰爭中，無人機的活躍使殺手機器人爭論成為現實。比起募兵制，不想參軍的年輕人可能會支持機器人征兵制作為更好的替代方案。不管喜不喜歡，我們正在進入電影中的世界。

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