退黨議員金南國：“常任委員會活動中的虛擬貨幣交易，也就幾千韓元左右”. May. 16, 2023 07:49. by 安圭永記者 kyu0@donga.com. 日前退出共同民主黨的無黨派議員金南國（音，照片）就自己在國會常任委員會活動中進行虛擬貨幣交易的疑惑表示：“交易金額只有幾千韓元，不記得了。”此外，對於自己擁有價值60億韓元虛擬貨幣的疑惑，他主張：“這是尹錫悅政府為了掩蓋實情而散布的。”對此，共同民主黨內部也出現了“還沒有清醒過來的”的批評。 金南國15日在金禦俊（音）的油管（YouTube）賬號上首次承認自己在國會常任委員會活動中進行硬幣交易的疑惑。他說：“我正在毫不猶豫地反省和深刻檢討。”對於交易規模，他表示：“因為太小額，記不清了。”當金禦俊再次詢問“有多少錢”時，他回答說：“幾千韓元左右。”他還說：“我確實為了幾千韓元的交易，在那個時間（常任委員會活動時間）那麽做了嗎?我也不記得了，所以無法理解。” 有人指出，金南國退黨僅壹天，就以共同民主黨強硬支持層為對象展開了輿論戰。共同民主黨壹名再選議員批評稱：“這似乎是向強硬支持層呼籲清白的戰略，但大多數國民認為金議員完全沒有反省。”國民力量黨院內代表尹在玉（音）也在最高委員會議上指出：“即使是普通公務員，如果在工作時間進行虛擬貨幣交易，也難免會受到重罰。”

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