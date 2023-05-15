龍山兒童庭院內響起的“夢想管弦樂團”的旋律. May. 15, 2023 07:50. by 金正恩 kimje@donga.com. “5年前，小學5年級時加入‘夢想管弦樂團’，第壹次學習單簧管的時候，沒想到我會登上這麽大的舞臺。雖然站在1200名觀眾面前非常緊張，但這是讓我獲得自豪感的寶貴經驗。” 這是參加13日在首爾龍山區龍山兒童庭院內的草坪上舉行的“與國民壹起的夢想管弦樂團”演出的“烏山夢想管弦樂團”團員池河恩（15歲•買忽中學3年級）說的話。當天的演出是整備用作駐韓美軍基地的用地，120年來首次公開的龍山兒童庭院開放紀念及聯合國教科文組織指定世界文化藝術教育周（每年5月第四周）的事前活動。阿富汗特別貢獻者家屬等多文化家庭、報勛家庭等普通觀眾等共1200多人觀看了當天的演出。 在演出中，京畿烏山、慶南統營地區的“夢想管弦樂團”和發育障礙者演奏團體“銀河打擊樂器合奏團”參與演出，演奏了從古典音樂到電影《復仇者聯盟》和《加勒比海盜》OST等多種歌曲。 與小學生子女壹起觀看演出的李貞美（46歲）說：“在開闊的地方聽到由小學生、初高中生組成的‘夢想管弦樂團’的演奏，感受到了與在演出場聽到的專家們的演奏不同層面的感動。” 被稱為韓國版“El Sistema（委內瑞拉國立青少年管弦樂團系統）”的“夢想管弦樂團”是向包括弱勢群體在內的社區兒童和青少年教授樂器，並讓他們參與管弦樂團演奏的文化藝術教育事業。該活動由文化體育觀光部主辦，韓國文化藝術教育振興院承辦。“夢想管弦樂團”從2010年8家機構的470名團員開始，目前有49家機構的4700多名團員在活動。以本月為準，累計團員達2萬多人。 作為“烏山夢想管弦樂團”音樂導演活動了11年的小提琴家李正洪（50歲）表示：“第壹次接觸樂器後感到陌生的孩子們不知不覺間成長起來，在1200名面前毫不緊張地演奏了德沃夏克第8交響曲和電影主題曲等，為他們感到自豪。”李某是京畿交響樂團團員出身。 韓國文化藝術教育振興院院長朴恩實（音）表示：“此次演出是通過‘夢想管弦樂團’成長的團員們為市民帶來快樂的意義深遠的時間”，“繼成為K文化藝術教育代表模特的‘夢想管弦樂團’之後，將擴大‘夢想舞蹈團’等多種藝術教育。”

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