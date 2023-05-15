執政20年的埃爾多安：“不會對大選不服”. May. 15, 2023 07:51. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 土耳其大選第壹輪投票14日舉行，埃爾多安總統（照片）斷然駁斥了部分人提出的不服選舉的可能性。他在最近的輿論調查中，以微弱優勢落後於6個在野黨聯合選出的在野黨單壹候選人、共和人民黨黨首凱末爾·克勒奇達奧盧。如果在當天的投票中沒有得票率超過50%的候選人，得票排名前兩位的候選人將於28日進行決選投票。 據路透社等媒體報道，埃爾多安在大選兩天前的12日接受當地電視采訪，在被問到“如果在大選中失敗，是否會服從結果”時回答說：“任何選舉結果都將視為合法的。我將做民主要求的任何事情。”他還主張，從2003年開始長期執政的自己此前是通過民主方式掌握權力的。 實際上，試圖終身執政的埃爾多安因今年年初在東南部和敘利亞北部發生的大地震、慢性經濟困難等原因，比過去任何選舉都處於守勢。對此，在野黨和市民團體等擔心，如果埃爾多安失敗，將不服結果，要求重新選舉等。實際上，他所屬的執政黨正義與發展黨在2019年最大城市伊斯坦布爾市長選舉中，25年來首次敗給了在野黨候選人、現任市長埃克雷姆·伊馬姆奧盧。執政黨隨後立即主張不正當選舉，要求重選。在之後實施的再選舉中，執政黨候選人以比第壹次選舉時更大的差距敗給了伊馬莫奧盧，丟盡了臉面。 此次大選結果有可能給國際局勢帶來相當大的變化。土耳其雖然是北約成員國，但埃爾多安政權壹直與批評自己長期執政及鎮壓反對派的西歐主要國家保持著不和諧的關系。去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，土耳其的行動也壹直表現得似乎支持俄羅斯總統普京。相反，反對黨候選人克勒奇達奧盧則具有親西方傾向，高呼恢復與歐盟及北約的關系。在野黨部分人士甚至提出疑惑稱，俄羅斯為了延長埃爾多安的執政時間，試圖通過制作假新聞、黑客等介入此次大選。

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