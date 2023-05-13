谷歌CEO皮查伊：“韓出租車司機使用3部手機讓我感到驚訝”. May. 13, 2023 07:33. by 山景城=南慧貞記者 namduck2@donga.com. “1999年訪問首爾乘坐出租車，出租車司機使用3部手機給我留下了深刻的印象。” 谷歌首席執行官（CEO）桑達爾•皮查伊11日（當地時間）說明了在人工智能（AI）聊天機器人“Bard”上繼英語之後率先提供韓語和日語服務的理由，並講述了20多年前的故事。他說：“（韓國）可以說是接受新技術的最尖端的地方，是非常充滿活力和有趣的地方。”對於日本，他說：“我記得在壹家餐廳坐在對面桌子上的兩位客人以我無法企及的速度互相發短信。” 皮查伊CEO當天在位於美國加利福尼亞州山景城的谷歌總部以全世界記者為對象舉行了座談會。10日，谷歌向180多個國家全面公開了Bard，並選擇了韓語和日語作為英語以外的第壹個服務語言。 皮查伊CEO表示：“雖然有很多因素，但韓語和英語是非常不同的語言，起到刺激和幫助我們（挑戰新技術）的作用”，“通過這些可以掌握我們所需要的是什麽，讓學習其他語言變得更加容易。” 對於谷歌最近落後於微軟的AI開發的批評，他強調谷歌開發了生成型AI的基礎--變形金剛模型，表現出了自信。他補充說：“我們不同意在處理非常深奧的技術時，初期幾個月左右未來的想法”，“對於今後技術朝著更好的方向發展的方法，我們正在深思熟慮，今後也會這樣做。” 當被問及如果AI造成意想不到的結果，如何追責時，他表示：“AI只是基礎技術，因此特定部門有時需要追加限制”，“開發者、使用者、各國當局等所有利害關系人壹起解決問題非常重要。” 皮查伊CEO提出了谷歌未來25年的藍圖，即通過大膽、有責任感的接近，制造出對所有人都有幫助的AI。他說：“我們開始研究AI的原因之壹就是盡可能向更多的人提供信息和知識的使命感”，“現在正是能夠實現長久以來所想的那壹刻。” 谷歌當天單獨召開了與三星的合作座談會，介紹了擴張現實（XR）領域等合作項目。谷歌工程平臺&Eco系統副社長Eric Kay當天強調表示：“三星和谷歌有著長期的信賴關系，是非常深厚的合作夥伴。”

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