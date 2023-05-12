上半年韓國經濟增長率低於1%……執政進入第二年，經濟是成績單. May. 12, 2023 07:44. . 國策研究機構韓國開發研究院預測，今年上半年韓國的經濟增長率將不到1%。今年整體增長率預測值也從1.8%下調至1.5%。這意味著，雖然期待下半年會好轉，但恢復的強度會比想象中要弱。預測還警告，最壞的情況是，今年的增長率有可能停留在1%出頭。如果不能正確應對，稍有不慎就會陷入長期低增長泥潭的不安感正在逐漸增大。 開發研究院把上半年的增長率預測值定為0.9%。比3個月前預測的下降了0.2個百分點。半導體庫存耗盡需要時間，下半年半導體景氣恢復速度也將比當初預想的要慢。中國重新啟動經濟活動帶來的反射利益也不明顯。國內外對韓國經濟的看法並不樂觀。每當主要機構公布新的預測值時，數值就會下降。以上月底為準，8家主要全球投資銀行的韓國增長率預測值平均只有1.1%。 韓國經濟的支柱——出口在進入5月份後仍未擺脫低迷狀態。本月1日至10日的出口額為144.85億美元，比去年同期減少10.1%。半導體出口減少29.4%，對華出口減少14.7%。出口連續8個月減少、貿易收支連續15個月出現逆差的可能性增大。今年累計貿易逆差為294.12億美元，已經超過去年全年逆差額的60%。年初樂觀的期待是隨著天氣轉暖會好轉，如今正在逐漸褪色。 雇傭質量也在惡化。上個月制造業領域的就業人數減少了9.7萬名，自2020年12月以後時隔28個月大幅減少。雖然上個月全體工作崗位數有所增加，但扣除60歲以上的高齡層工作崗位，就業人數反而減少了近9萬人。特別是，作為未來壹代的青年層和經濟主力40多歲人群的雇傭減少趨勢尤為明顯。高利息和高物價正在束縛家庭，金融不安和不良貸款等威脅經濟的潛在雷管也隨處可見。 在政府上臺壹周年之際實施的各種問卷調查中，國民認為政府最應該重點關註的課題是恢復經濟。盼望的是集中精力解決溫飽問題。要全力恢復經濟，確保增長動力。應該制定恢復出口、培育革新產業的戰略，並積極進行支援和投資。尹錫悅政府執政第二年的成績表將取決於能否取得國民能切身感受到的經濟成果。

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