37歲的老將哲科首開紀錄，幫助國米首次贏得歐冠“米蘭德比”. May. 12, 2023 07:45. by 金正勛記者 hun@donga.com. 國際米蘭（意大利）在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽上促成的“米蘭德比”中首次取得了勝利。 11日，國際米蘭隊在與同城死敵AC米蘭隊（意大利）的2022~2023賽季冠軍聯賽半決賽首回合客場比賽中，開場僅11分鐘就攻入兩球，並最終以2比0獲勝。這是國際米蘭在冠軍聯賽中對陣AC米蘭時取得的首場勝利。國際米蘭在2002~2003賽季半決賽、2004~2005賽季8強戰中遭遇AC米蘭，以2平2負的戰績壹次也沒有獲勝過。包括當天的比賽在內，國際米蘭在今年與AC米蘭的3次對決中全部獲勝。 國際米蘭和AC米蘭同時將意大利米蘭的“聖西羅”體育場用作主場（國米使用時稱作“梅阿查”）。從1909年開始的兩隊對決“米蘭德比”是全歐洲最有名的德比之壹。到目前為止，兩隊共交鋒236次，國際米蘭隊以88勝69平79負領先。而在冠軍聯賽中，AC米蘭隊史曾7次（歷史第2位）奪冠，比國際米蘭（3次）多得多。而兩支球隊在意甲聯賽中的奪冠次數都是19次（並列第2位）。 國際米蘭隊當天在與AC米蘭隊時隔18年的歐冠對決中，憑借1986年出生的老將埃丁•哲科（照片）的首開紀錄進球領先對手。在球隊獲得角球的情況下，哲科用壹記淩空抽射攻破對方大門。37歲零54天高齡的哲科登上歷屆歐冠半決賽最高齡射手榜第2位。在1比0領先的上半場第11分鐘，1989年出生的亨裏克•姆希塔良攻入壹球。哲科表示：“在冠軍聯賽半決賽上進行的德比並不是每年都有的。我今天做了球隊需要我做的事情。” 在歷屆歐冠半決賽首回合比賽中，以2粒（及以上）的進球優勢取勝的球隊只有壹次未能晉級最終的決賽。兩隊的半決賽次回合比賽將於韓國時間17日淩晨4時進行。

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