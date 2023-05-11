奈飛最新網劇《快遞騎士》將於12日全球公開……2071年首爾，配送氧氣的“快遞騎士”. May. 11, 2023 07:46. by 崔智善 aurinko@donga.com. 2071年因彗星撞擊而荒廢的首爾。漢江被沙漠沙土覆蓋，南山首爾塔淒慘地斷成兩截。由於大氣汙染嚴重，不戴口罩就無法生活。幸存下來的1%的人按階級分配氧氣。控制氧氣的是天命集團。天命集團所屬的傳奇快遞騎士“5-8”（金宇彬）白天供應氧氣和生活必需品，負責生存下來的人們的生存，晚上成為“黑騎士”，為創造平等的世界而戰鬥。 奈飛原創電視劇（6集）《快遞騎士》將於12日在全世界同時公開。該劇集改編自李運鈞作家的同名網絡漫畫。10日，在首爾永登浦區首爾普羅沃克舉行的制作發表會上，擔任導演的曹義錫導演表示：“原作網絡漫畫的世界觀非常好。我很喜歡快遞騎士搬運氧氣和生活必需品的未來。” 飾演主人公“5-8”的金宇彬說：“就在不久前，我們都戴著口罩，我覺得未來可能會發生這樣的事情”，“回想起難民們的痛苦，想著所有人都幸福的世界會是什麽樣的世界，進行了表演。” 據悉，制作費為250億韓元的《快遞騎士》通過電腦圖像（CG）生動地體現了漢江大橋、江南大路、樂天世界塔等荒廢的首爾各地。曾負責奈飛電視劇《甜蜜家園》、《魷魚遊戲》的視覺特效專門工作室West Worl誒負責CG作業。據說180多人進行了10個多月的後期制作。飾演以天命集團接班人身份與5-8對抗的柳錫壹角的宋承憲表示：“看到熟悉的首爾面貌通過CG體現出來，會感到新鮮感。” 作品內的各種設定也吸引了人們的視線。在氧氣被控制的世界裏，被選擇的少數人生活在不用擔心呼吸、連綠樹都能生長的“核心區域”，而在其下壹層的居民們要在被建造成統壹長方體樣式的像集裝箱壹樣的房子裏領取氧氣和生活必需品。然後，屬於底層階級的難民們成了臨時工和獵人，日子過得窮困潦倒。身份可以通過刻在身上的二維碼來證明。 部分人指出，反烏托邦的世界觀和設定、CG等讓人聯想到電影《瘋狂的麥克斯》系列。曹導演說：“這是與《瘋狂的麥克斯》不同的故事”，“5-8是生活在反烏托邦，夢想成為烏托邦的人物，融入了希望世界更加幸福的心意。”

한국어