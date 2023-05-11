偉大的導師. May. 11, 2023 07:45. . 1783年5月31日，徹底以男性為中心的巴黎皇家學院發生了異變。同壹天，兩名女性同時被選為會員。伊麗莎白•維吉-勒布倫和她的競爭對手阿德萊德•拉比耶-吉亞爾就是其主人公。 但這並不意味著學院緩解了對女性的歧視。前者被選為瑪麗•安托瓦內特王妃的宮廷畫家，後者是皇家學院會員們為了表達對王妃的反感而選出的。當時皇家學院包括她們在內只有4名女性，之後女性會員數被限制為4名，從根本上阻止了女性會員的增加。 因漁翁得利而成為皇家學院會員的拉比耶-吉亞爾在1785年畫了《與兩個學生壹起的自畫像》（照片），並在當年的沙龍展上展出。畫家身穿最高級服裝，坐在畫架前拿著毛筆和調色板。這是壹幅自畫像，堂堂正正地表明自己不亞於成功的男性畫家，是以實力獲得財富和名聲的女畫家。值得關註的是，不僅是自己，弟子們也以相當大的比重進行了描繪。這表現出了作者對女性分配制的反感，公開表明學院還有更多的女性畫家需要接納，而且還在繼續培養。 畫中的兩個弟子分別是瑪麗•加布裏埃爾•卡佩和瑪麗•卡羅•德•羅茲蒙。卡佩把手放在與老師的肩膀齊平的地方看著畫發出感嘆，羅茲蒙用胳膊摟住同事的腰，以自豪的表情凝視著畫面外的觀眾。為了在以男性為中心的花壇中生存下去，展現出互相依靠、支持、團結的樣子。 拉比耶-吉亞爾和弟子們像家人壹樣親密，毫不吝嗇地給予了支援。遺憾的是，羅茲蒙在23歲左右結婚生子後死亡。卡佩緊跟老師的步伐，成為了專業肖像畫家，直到老師去世為止，壹直生活在壹起，守護在老師身邊。雖然生前拉比耶-吉亞爾因是女性而被貶低作品，但至少對弟子們來說是最偉大的導師。

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